Alles over rit 10 van de Vuelta: hoeveel extra voorsprong fietst Remco Evenepoel bijeen?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 10, een lange vlakke tijdrit waar leider Remco Evenepoel zijn voorsprong op zijn concurrenten hoopt uit te breiden. De tijdrit wínnen is wel minder vanzelfsprekend.

Hoe zwaar sommige bergritten in deze Vuelta ook zijn, de grootste tijdsverschillen tussen de klassementsrenners zullen in deze tijdrit gemaakt worden, sommigen zullen minuten aan de broek gesmeerd krijgen.

Meteen na de rustdag al (inclusief lange vliegreis van het noorden van Spanje naar de Costa Blanca), waardoor een zeer stevige opwarming nodig zal zijn.

Om daarna 30,9 km te knallen op lange, rechte en in de eerste 17 km zelfs heel licht dalende wegen. Slechts één hindernisje: een heuveltje van 750 meter aan 5,2 procent in de laatste twee kilometer, voor de finish in Alicante – een vaste pleisterplaats van de Ronde van Valencia.

Mogelijke extra factor: de wind langs de kust, in het voordeel van de renners die zeer aerodynamisch op hun fiets zitten. Van Elche tot aan de Middellandse Zee zal die volgens de laatste voorspelling op kop blazen, en langs de kustlijn tot in Alicante vanop zij (zie kaart onder). Pas in de laatste kilometers krijgen ze de wind in de rug.

Deze tijdrit is vergelijkbaar met die in de Vuelta van 2016: in dezelfde streek, met aankomst in Calpe, al was die nog iets glooiender en langer (37 km). Toen won Chris Froome met ruime voorsprong, weliswaar niet voldoende om Nairo Quintana in de 19e etappe uit de leiderstrui te rijden.

Drie jaar later blies Primoz Roglic in de 36 km lange (en heuvelachtige) tijdrit naar Pau de tegenstand weg en behield hij daarna de rode leiderstrui tot het einde.

Geen eigen tijdritpak

Doet ook Remco Evenepoel dat? De kans is alleszins meer dan reëel dat hij zijn voorsprong op de concurrentie nog zal uitbreiden, nota bene op zijn trainingswegen, niet ver van zijn vaste stageplaats in Calpe. Het parcours heeft de Schepdaalnaar dan ook meerdere keren verkend.

Alleen Primoz Roglic kan misschien in de buurt blijven. Maar Enric Mas en co zullen op de Belg minstens anderhalve minuut en (veel) meer moet prijsgeven. Evenepoel heeft wel het nadeel dat hij niet in zijn eigen tijdritpak, maar in dat van de organisatie, als leider, zal moeten fietsen.

De tijdritspecialisten, zoals Rohan Dennis van Jumbo-Visma en Ethan Hayter van INEOS Grenadiers, zijn wat dat betreft in het voordeel. Zij hebben ook al meer energie kunnen sparen dan de Quick-Steprenner, al zal dat voordeel na een rustdag miniem zijn.

Grotere buffer

Omdat zij op de licht dalende vlakke omloop meer kilo’s en wattages in de schaal kunnen werpen, hebben ze ook een streepje voor. Maar dat vlakt Evenepoel dan weer voor een groot stuk uit door zijn superaerodynamische tijdritpositie, zeker bij de voorspelde tegenwind in het eerste gedeelte.

Een ding is, behoudens een valpartij, nu al zeker: de Vlaams-Brabander zal ook morgenavond aan de leiding staan. Met allicht een nog grotere buffer in het klassement om de laatste 10 ritten aan te vatten, op weg naar een mogelijke eindwinst.