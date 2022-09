Alles over rit 13 van de Vuelta: eindelijk prijs voor groenetruidrager Mads Pedersen?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 13, een relatief makkelijke etappe, met een mogelijke sprint (licht) bergop, waar de sprinters/punchers, zoals Mads Pederen, hun kans kunnen gaan. Tenzij de vluchters voorop blijven.

De laatste kans in deze tweede Vueltaweek voor de sprinters, in een etappe die vertrekt in Ronda. Dat staat bekend voor zijn wondermooie Puente Nuevo (Nieuwe Brug) en ontving in 2014 al eens de Ronde van Spanje, toen John Degenkolb er de tweede van zijn vier ritzeges wegkaapte.

Nu is Ronda dus het startpunt van een korte golvende rit naar Montilla, een stadje van ruim twintigduizend inwoners ten zuiden van Cordoba, vermaard voor zijn typische witte, Andalusische huisjes en vooral zijn wijnbouw. Het is dé troefkaart van Montilla dat voor het eerst de finish van een Vuelta-etappe organiseert.

Toch wordt het geen eitje voor de sprinters en hun teams. Veel ploegen zullen hun baroudeurs in de vlucht van de dag willen meesturen, mogelijk al in de eerste 12 licht stijgende kilometers, waarna een lange afdaling volgt. Een ideaal lanceerplatform.

Het profiel van de 13e Vueltarit. © ASO

Vervolgens gaat het over golvende wegen naar Montilla, over in totaal 1535 hoogtemeters. In de finale loopt de weg weer langzaam omhoog: van 275 meter naar 383 meter in de laatste vijf kilometer.

Voor de laatste 800 meter volgt er nog een vlak stuk van een goeie kilometer, waarna het tot de finish eerst met vijf, dan met een piekje van zeven en in de laatste 400 meter met vier procent stijgt.

Vluchters vs. sprinters

Of de vluchters daar voor de zege zullen strijden, zal afhangen van de kwantiteit en kwaliteit van die groep. En van de zin van de sprintersploegen om die vlucht weer in te rekenen. Wie voelt zich geroepen om op deze hellende finish zijn kans te gaan?

Mogelijk Mads Pedersen, die nog geen rit kon winnen en zijn voorsprong van 88 punten , als leider in het puntenklassement, nog kan uitdiepen op Marc Soler, die tweede staat in die ranking. De Deen kan met de 50 punten voor de ritzege al een geruststellende kloof slaan, met oog op eindwinst in dat klassement.

Ook BikeExchange, dat zijn klassementsman Simon Yates met een coronabesmetting zag uitvallen, zal misschien Kaden Groves, de etappewinnaar aan de Cabo de Gata, willen lanceren, met oog op kostbare punten voor de Worldranking.

Halve rustdag

Voor de klassementsrenners, onder wie leider Remco Evenepoel, wordt het daarentegen een welgekomen halve ‘rustdag’ in aanloop naar een zwaar weekend met twee berggritten. Al is het in de laatste stijgende kilometers opletten om geen gaatjes te laten, en zo kostbare tijd te verliezen.