Alles over rit 14 van de Vuelta: deel één van cruciaal weekend voor Remco Evenepoel

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 14, met aankomst op de Sierra de la Pandera, het eerste deel van een cruciaal weekend voor Remco Evenepoel.

Na een lange, vlakke aanloop, vertrekkend vanuit Montoro, door het dal van de Guadalquivir-rivier, volgt eerst een opwarmertje: de Puerto de Siete Pilillas, een klim van derde categorie. Daar gaat het naar Jaén, waar de renners een tweetrapsbeklimming aansnijden.

Eerst de Puerto de Los Villares, een klim van tweede categorie: 10,1 km met een gemiddelde van 5,5 procent, en enkele piekjes tot 9 à 10 procent.

Na een vlak, licht dalend tussenstuk van een viertal kilometer ligt vervolgens de Sierra de la Pandera te wachten. Die werd 20 jaar geleden, in 2002, voor het eerst beklommen in de Vuelta. Een kolfje naar de hand van de latere eindwinnaar Roberto Heras.

Het profiel van de 14e Vueltarit. © ASO

Daarna keerde de klim vaak terug, met zeges voor Alejandro Valverde (2003, zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje, als pas 23-jarige), Andrej Kasjetsjkin (2006), Damiano Cunego (2009) en Rafal Majka (2017).

Bekende namen dus, want dit is ook geen simpele klim: 8,25 km, aan 8 procent, maar dat gemiddelde wordt naar beneden gehaald door een korte afdaling in de slotkilometer. Voordien hebben de renners al 2 km aan ruim 12 procent overwonnen, met stukken tot 16 à 17 procent.

En ook in de ultieme meters, naar de voormalige militaire basis op de top, loopt de smalle, ruwe asfaltweg nog eens tot 17 procent omhoog. Goed voor in totaal 3130 hoogtemeters over de hele rit van 160 km. Mogelijk zal op de Sierra de la Pandera de recordtijd van Roberto Heras sneuvelen (23 minuten en 7 seconden). Al zal de vermoeidheid, diep in de tweede week allicht beginnen toe te slaan.

Controle van Evenepoel

Voorlopig heeft die nog weinig of geen impact op Remco Evenepoel, want ook donderdag, op de Penas Blancas, kwam hij, op een eerdere valpartij na, geen enkele keer in de problemen. Integendeel, in de laatste kilometers bepaalde hij, met tegenwind, zelf het tempo. Om op de top toch Enric Mas en co, in de sprint bergop, achter zich te laten.

De Sierra de la Pandera is wel steiler, en met de voorafgaande klim naar Los Villares, ook het eindpunt van veel klimwerk in de finale. Voor Quick-Step Alpha Vinyl wordt het zaak om in het eerste, vlakke deel van de etappe een ongevaarlijke vluchtersgroep te laten rijden, zonder renners uit de top tien van het algemene klassement. En om daarna Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke bij Evenepoel te houden tot minstens de voet van de Sierra de la Pandera.

Daar kan de Schepdaalnaar zelf controleren, door zijn dichtste concurrenten te volgen, of door zelf weer aan te vallen. Als hij daarvoor tenminste de benen heeft en twee dagen na zijn val geen last heeft van fysieke kwaaltjes. Gezien de hitte – het wordt weer 30 graden – en met de koninginnenrit van zondag in het vooruitschiet, is sowieso opnieuw de boodschap: zo veel mogelijk energie sparen.