Alles over rit 16 van de Vuelta: zet Mads Pedersen zijn dominantie extra in de verf?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 16, nog eens een vrij vlakke rit en een licht hellende finish, met Mads Pedersen alweer als topfavoriet.

Daags na de derde rustdag een voorlaatste kans voor de snelle mannen. Na deze rit is het voor hen immers overleven tot de slotetappe naar Madrid. Het startschot wordt gegeven in Sanlúcar de Barrameda, een stad van 69.000 inwoners aan de monding van de Guadalquivir-rivier in de Golf van Cadiz.

Niet toevallig in deze editie, want het is 500 jaar geleden dat Juan Sebastián Elcano voet aan wal zette in Sanlúcar de Barrameda, na een reis van drie jaar waarin hij als eerste persoon ooit een hele toer rond de aardbol had gemaakt.

Na de start zet het peloton koers richting het noorden. Voor 189 vlakke tot glooiende kilometers (in totaal 1100 hoogtemeters), op een klimmetje van 1,5 km aan 6 procent op 10 km voor de aankomst. Veel geschiedenis zal er deze keer niet geschreven worden.

De finish ligt in Tomares, een gemeente ten westen van de grootstad Sevilla, waar veel Sevillanos de jongste jaren naar zijn uitgeweken, vanwege het rustige, groene karakter.

In 2017 was de Vuelta al eens, voor de eerste keer, te gast in Tomares, toen Matteo Trentin er zegevierde in de sprint voor Gianni Moscon en Søren Kragh Andersen.

Weliswaar na flink stijgende slotkilometers. Dat is deze keer minder het geval. Al gaan de laatste drie kilometer wel licht bergop.

Het profiel van de zestiende rit van de Vuelta. © ASO

De laatste rechte lijn klimt zo’n twee procent, na een rotonde op 320 meter van de streep. Een finish die alweer op het lijf is geschreven van groenetruidrager Mads Pedersen, die afgelopen vrijdag in Montilla won op een dergelijke aankomst.

Oppermachtig zelfs, dus als de Trek-Segafredorenner weer goed wordt gebracht richting de sprint, is de Deen topfavoriet voor de ritzege. Met als voornaamste concurrenten diegenen die vrijdag achter hem eindigden: Bryan Cocquard, Pascal Ackermann en vooral Danny van Poppel. Deze aankomst zou Tim Merlier ook beter moeten liggen dan in Montilla, wegens iets minder steil, maar dan zal hij een betere lead out moeten krijgen dan in vorige sprinten.

Sowieso zal Pedersen zijn grote voorsprong van 151 punten in het puntenklassement, op Marc Soler en Fred Wright, verder uitbreiden.