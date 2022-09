Alles over rit 17 van de Vuelta: geen schietgebedjes voor Remco Evenepoel?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 17, met aankomst op een niet te onderschatten klim richting een klooster. Waar Remco Evenepoel in normale doen allicht geen schietgebedjes zal moeten prevelen, maar op een slechte dag wel tijd kan verliezen.

Met een start in Aracena, gelegen in de provincie Huelva, realiseert de Vuelta een primeur: voor het eerst bezoekt het zo alle acht provincies van de regio Andalusië. In een bovendien mooi decor, want de gemeente ligt in het beschermd natuurgebied El Parque Natural Sierra de Aracena. Het staat ook bekend om zijn kasteel, en vooral de grot eronder. Smalle gangen verbinden er verschillende meertjes omgeven met prachtige rotsformaties.

Na de start gaat het ruim 20 km bergaf vooraleer een reeks korte, niet al te steile klimmetjes volgt. Geschikt terrein voor aanvallers dus.

© ASO

De strijd om de ritzege zal wel pas, voor het eerst in de Vueltageschiedenis, beslecht worden op de slotklim naar het dertiende-eeuwse klooster van Tentudía. Dat ‘monasterio’ is gelegen bovenop een heuvel in de gemeente Calera de León, op de grens tussen de regio’s Andalusië en Extremadura.

Niet extreem lastig: 10 km aan 5 procent, al wordt dat gemiddelde naar beneden gehaald door een vlak/licht dalend middengedeelte. De laatste 4 km stijgen immers aan 7,6 procent, met enkele stukjes tot 10 à 12 procent.

Allerminst te onderschatten, maar vermoedelijk te weinig om, na ook ‘slechts’ 2500 hoogtemeters over de hele rit, grote aardverschuivingen te veroorzaken in het algemene klassement.

Met de benen van de voorbije twee weken zal Remco Evenepoel niet in de problemen komen. Maar op een slechte dag kan hij hij die laatste vier kilometer wel tijd verliezen. Zeker als Enric Mas na het vlakkere gedeelte vol zou doortrekken op de steilere stroken, nadat Movistar het tempo in het eerste gedeelte van de klim heeft opgekrikt.

Ook Primoz Roglic had wellicht iets geprobeerd, want deze klim, met mogelijk nog een sprint op het einde, is hem op het lijf geschreven. De Sloveen besliste echter uit de race te stappen, als gevolg van de blessures die hij gisteren opliep bij zijn valpartij. Door dit onfortuinlijke voorval zal Evenepoel geen rekening meer moeten houden met zijn grootste concurrent voor de eindzege. Al zal zelfs hij dat liever anders hebben gezien.

Vrijbuiters?

Af te wachten dus wie voor de ritzege zal strijden. Controleert Movistar de rit voor Enric Mas, met oog onder meer de bonificatieseconden? Of krijgt een vluchtersgroep, na de afdaling in het begin van de rit, weer vrij spel, omdat Quick-Step zo’n groep graag ziet vertrekken?

In dat geval zullen renners als Jan Polanc, Quentin Pacher, Clément Champoussin, Marc Soler, Alexey Lutsenko of Jay Vine weer naar voren treden.