Alles over rit 5 van de Vuelta: wint er weer een Belg in Bilbao?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 5, met aankomst in het prachtige Bilbao, waar Belgen de laatste keren telkens konden triomferen.

De Vuelta van 2020 had al in Utrecht moeten starten, maar wegens de coronacrisis werd die editie ingekort. De Gran Salida vond zo plaats in Irún, de startplaats van deze vijfde etappe. Deze keer niet met aankomst op het Heiligdom van Arrate, zoals in 2020, maar in Bilbao.

Toch is ook deze rit vrij lastig, met in de finale de dubbele beklimming van de Alto del Vivero, een klim van 4,2 km die in het middelste gedeelte tot meer dan 10 procent richting hemel knikt.

Pas in de laatste anderhalve kilometer vlakt de klim af tot zo’n vijf procent. Na de laatste beklimming gaat het in dalende lijn naar Bilbao, 14 kilometer verder, zonder veel technische passages.

Het profiel van de vijfde rit van de Vuelta. © ASO

Belgisch succes in Bilbao

Dit is dezelfde finale als de Vueltarit in 2016 naar Bilbao. Ondanks een uitval van Dries Devenyns op de laatste klim mondde de race toen uit op een groepssprint van ruim veertig renners. Bruggeling Jens Keukeleire veroverde er zijn eerste en tot dusver enige ritzege in een grote ronde.

Drie jaar later was het weer prijs voor een Belg in de stad die bekend is om onder meer zijn Guggenheim Museum, dat in 2022 zijn 25e verjaardag viert. Philippe Gilbert arriveerde er solo, na te zijn weggesprongen op de laatste steile klim, de Alto de Arraiz.

Die staat deze keer niet op het menu, dus zal er allicht weer met een uitgedunde groep gesprint worden, met Ethan Hayter, de verrassend goed klimmende Mads Pedersen, en Kaden Groves als kanshebbers. Tenzij een vroege vluchtersgroep bewust een vrijgeleide krijgt van Jumbo-Visma en leider Primoz Roglic, en tot in Bilbao kan rijden. Een kans dus voor Thomas De Gendt, of Jan Bakelants. Maar ook voor andere goed klimmende baroudeurs als Bob Jungels. Misschien ook om de rode leiderstrui over te nemen, als Jumbo-Visma die last nog even van zich wil afschuiven.

Grote controle

Mogelijk zal op de laatste klim een van de favorieten voor het eindklassement de benen strekken. Bijvoorbeeld Remco Evenepoel, op een Baskisch terrein dat hem goed ligt. Al zou het verstandiger zijn om energie te sparen voor de volgende ritten.

Ook omdat de controle van de helpers van de andere klassementsmannen, en met name van de sterke Jumbo-Vismaploeg , wellicht te groot zal zijn om alleen te kunnen wegrijden en 14 km lang stand te houden tot in Bilbao.

Met weer temperaturen van boven de 30 graden en in totaal ruim 2700 hoogtemeters zal het hoe dan ook weer een lastige dag worden.