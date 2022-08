Alles over rit 6 van de Vuelta: slaat Primoz Roglic nog eens toe?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 6, met aankomst op de Pico Jano, de eerste echte test bergop voor de klassementsrenners.

De parcoursbouwers van de Vuelta houden van aankomsten bergop. Ook dit jaar, want er liggen er weer negen te wachten. De eerste in deze zesde rit, met start in Bilbao en onderweg, in de regio Cantabrië, nog twee beklimmingen: de Puerto Las Alisas (tweede categorie, waar Nico Sijmens in 2011 als eerste bovenkwam) en de Collada de Bremes (eerste categorie). Die laatste is een stevige klim: bijna 7 km aan 8,2 procent gemiddeld, en pieken tot 15 procent.

Nog een terugkerend fenomeen: slotbeklimmingen die de Vuelta nog nooit heeft bezocht, zoals in deze etappe de Ascensión al Pico Jano.

Het strijdtoneel voor een mogelijke vluchtersgroep en voor een eerste slag tussen de klassementsrenners. Een stevige klim immers: 12,5 km aan gemiddeld ruim 6 procent, tot een hoogte van 1127 meter. Met vooral steile stukken van de tweede tot en met vijfde kilometer: tot 10 à 12 procent.

Het profiel van de zesde rit. © ASO

Daarna vlakt de weg af bij de passage aan het Alsa-stuwmeer, om in de vier volgende kilometers weer zo’n 7 procent te stijgen. Op een gloednieuwe weg die voor de Vuelta speciaal wordt geasfalteerd.

Als er niemand wegrijdt in het eerste gedeelte, zal er mogelijk met een klein groepje van klassementsrenners worden gesprint om de ritzege. Afhankelijk van de samenstelling van de vlucht van de dag, en of die renners een bedreiging vormen voor de nieuwe rode trui Rudy Molard.

Roglic weer naar winst?

Wordt de ontsnapping weer ingerekend, dan is Primoz Roglic opnieuw topkandidaat voor de ritzege en de 10 bonusseconden. Met zijn explosiviteit krijgt hij een perfecte beklimming voor de wielen geschoven om iedereen in de slotkilometer uit het wiel te sprinten.

Mogelijk zal ook Remco Evenepoel voor het eerst zijn concurrenten proberen te testen, want deze (voor hem onbekende) klim zou de Schepdaalnaar goed moeten liggen.

Na al twee stevige ritten in het Baskenland zal deze etappe, met bijna 3600 hoogtemeters en in opnieuw warm weer, hoe dan ook in de kleren kruipen.