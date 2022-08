Alles over rit 7 van de Vuelta: eindelijk prijs voor Mads Pedersen?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 7, met een vreemd ‘ééncolprofiel’ en aankomst in Cistierna. Een kans voor Mads Pedersen, of voor een grote vluchtersgroep.

In deze zevende rit brengt de Vueltakaravaan een groet aan Oscar Freire, de drievoudige wereldkampioen die zeven ritten in de ronde van zijn land won.

Na de start in Camargo volgt na 13 km immers een passage door zijn thuisstad Torrelavega, in Cantabrië. Daarna zet het peloton koers richting de enige, maar heel lange klim van de dag: de Puerto de San Glorio.

Officieel begint die na 103 km, maar de weg begint al eerder op te lopen. Vanaf Potes tot de top is het 26,7 km klimmen geblazen, aan 4,9 procent. In de eerste 10 km stijgt het percentage niet boven de 4,5 procent, daarna wordt het lastiger, met 16 km aan 5 à 7 procent.

Het profiel van de zevende Vueltarit. © ASO

Genoeg om de pure sprinters overboord te gooien, en om met een afgeslankt peloton richting de finish te rijden, na 190 km. Al dan niet in achtervolging op een vluchtersgroep, die in het begin van de etappe is weggereden en kans heeft om het uit te zingen tot de finish.

Dat zal afhangen van de samenstelling van die ontsnapping, qua kwaliteit en kwantiteit van de renners. En vooral van een ploeg die wil werken voor een goed klimmende sprinter die de Puerto de San Glorio kan overleven of na de top nog kan terugkeren, zoals Kaden Groves (BikeExchange), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) of Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Gezien de klassementsambities van BikeExchange en INEOS zullen zij die energie allicht niet willen verspillen. Trek-Segafredo misschien wel, want Pedersen zal na drie tweede plaatsen belust zijn op ritwinst, en op de groene trui van Sam Bennett. Zelfs met een ereplaats kan de Deen de negen punten achterstand op de Ier vandaag goedmaken. Misschien gaat hij zelfs mee in de ontsnapping van de dag, net als Groves en Hayter.

Geen afdaling

Opvallend: na de top is er van een echte afdaling geen sprake, want dan gaat het traject heel geleidelijk bergaf, over een hoogvlakte ruim 1000 meter boven de zeespiegel.

De finish ligt in Cistierna, een dorpje van amper 3000 zielen waar de Vuelta voor het eerst arriveert.

Eerder vertrok het peloton er wel in twee etappes: in 2016 en 2018, gewonnen door respectievelijk David de la Cruz en Simon Yates.