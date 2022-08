Alles over rit 9 van de Vuelta: wordt Remco Evenepoel nu ook een muurhagedis?

Elke dag blikken we vooruit op de volgende Vueltarit. Vandaag: etappe 9, met aankomst op Les Praeres de Nava. Een drievoudige Muur van Hoei waar Remco Evenepoel hoopt te winnen, ín de rode leiderstrui.

Al de derde bergrit in de eerste Vueltaweek. En daags voor de tweede rustdag een zeer stevige onderneming, met eerst vier onregelmatige beklimmingen: de Alto del Torno (8,3 km, aan gemiddeld 5,7%), de Mirador del Fito (9,6 km aan 5,7%), de Alto de la Llama (5,8 km aan 5,8%) en La Campa (8,3 km aan 4%).

Om daarna, na 13 glooiende kilometers, de slotklim aan te vatten: de 746 meter hoge muur van Les Praeres de Nava, in de Sierra Peñamayor van Asturië.

Bijna 4 km lang, aan gemiddeld liefst 13 procent. Hoogteverschil: 502 meter.

De tweede kilometer loopt zelfs met 16 procent gemiddeld omhoog, inclusief verschillende pieken boven de 20 procent. Al volgt het allersteilste stukje net voor de finish: 27 procent.

Het profiel van de negende Vueltarit. © ASO

In 2018 werd Les Praeres de Nava al eens beklommen in de Vuelta, Simon Yates was er toen de snelste muurhagedis op het smalle weggetje, in een klimtijd van 15 minuten en 19 seconden. De dag ook waarop de Brit definitief beslag legde op de rode leiderstrui.

Las Praderas (en asturiano Les Praeres) es una zona de praderías de montaña situada a 750 m de altitud en el concejo asturiano de Nava.https://t.co/lyhYOMUitV pic.twitter.com/5APhXwPXKZ — APM – altimetrias.com – (@altimetrias_apm) December 17, 2021

Na ruim een kwartier klimmen (of beter: kruipen) zullen ook in deze rit de krachtsverhoudingen duidelijker worden, want op deze hellingsgraden is er van drafting in het wiel geen sprake. Een strijd van man tegen man, na een rit met in totaal 3700 hoogtemeters.

Toch zullen de tijdsverschillen allicht beperkt blijven: in 2018 eindigden de eerste 10 renners binnen de 39 seconden.

Opvolger van Van den Haute

Remco Evenepoel zal alleszins boordevol vertrouwen aan de start staan nadat hij zaterdag moeiteloos zijn tweede grote test bergop doorstond. Les Praeres de Nava is weliswaar andere koek: nóg steiler, maar ook korter.

De Schepdaalnaar heeft daar veel op getraind in aanloop naar de Vuelta. En gaf al aan dat hij, met dezelfde benen als de voorbije dagen, met véél vertrouwen de klim zal aanvatten.

Mocht de Quick-Steprenner ook daar de sterkste blijken, en de beter wordende Primoz Roglic afhouden, dan kan hij nogmaals een vraagteken achter zijn kwaliteiten wegstrepen. En zo de eerste Belg worden sinds Ferdi Van den Haute in de Vuelta van 1978 die een etappe wint in de leiderstrui.

Dan zal er wel geen vluchtersgroep voorop mogen blijven. En wil/kan Quick-Step Alpha Vinyl die de hele dag binnen schot houden? Zaterdag kweten Ilan Van Wilder en co zich alvast uitstekend van hun taak. En bij andere topteams, Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe, is de getalsterkte ook al flink geslonken om aan een groot offensief te denken.

De kans is dus reëel dat Evenepoel na morgen nog in het rood staat, en dinsdag in de tijdrit naar Alicante zijn voorsprong nog zal uitbouwen.