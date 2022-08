Australiër Kaden Groves wint elfde etappe in Spaanse Vuelta

Kaden Groves heeft woensdag de elfde etappe in de 77e Vuelta a Espana gewonnen. Na 191,2 kilometer van ElPozo Alimentación naar Cabo de Gata (Almeria) bleef de 23-jarige Australiër van BikeExchange-Jayco in een massasprint de Nederlander Danny van Poppel en Tim Merlier voor.

In het klassement veranderde er niets. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft nog altijd 2:41 voor de Sloveen Primoz Roglic. De Spanjaard Enric Mas is op 3:03 derde. De tiende rit ging zonder de nummers vijf en negen in de stand van start.

De Brit Simon Yates (BikeExchange) en de Fransman Pavel Sivakov (INEOS) testten allebei positief op het cornavirus, net als drie Spanjaarden van Kern Pharma: Miguel Pau, Roger Adria en Hector Carretero. Inmiddelds zijn er 34 opgaves in de Vuelta, 21 daarvan zijn aan het virus te wijten.

Opgave Julian Alaphilippe

De 34e opgave kwam op naam van wereldkampioen Julian Alaphilippe, ploegmaat van rode trui Evenepoel bij Quick-Step Alpha Vinyl. De 30-jarige Fransman kwam op 64 kilometer van de aankomst ten val. Hij tastte met een pijnlijke grimas naar de rechterschouder en werd in een ziekenwagen afgevoerd. Men vreest voor een sleutelbeenbreuk. De etappe zelf had weinig om het lijf.

De Nederlander Jetse Bol, de Tsjech Vojtech Repa en de Spanjaard Joan Bou zorgden voor de obligate lange vlucht. Bol werd als laatste van het drietal op 26 kilometer van de aankomst gegrepen. Voor Groves is het de derde seizoenszege. In maart won hij een etappe in de Ronde van Catalonië (WT), in april een rit in de Ronde van Turkije (2.Pro).

Donderdag volgt de langste etappe in deze Vuelta: 192,7 kilometer van Salobrena naar de Penas Blancas. Pas na 170 relatief vlakke kilometers begint de beklimming van ‘de witte klip’. Die is 19 kilometer lang en gemiddeld 6 procent steil, met percentages tot 12 procent.

Gemengde gevoelens

De 23-jarige Australiër Kaden Groves heeft zijn eerste ritzege in een grote ronde beet, maar achteraf waren er gemengde gevoelens bij de renner van Team BikeExchange, dat Simon Yates verloor door corona. ‘Jammer dat Simon niet meer mee kan vieren’, klonk het.

‘We waren heel teleurgesteld vanmorgen. Simon stond goed in het klassement, het is echt jammer. Het beste wat je dan kan doen, is terugvechten en dat deden we. We waren de best georganiseerde ploeg in de finale. We vreesden voor waaiers onderweg en zaten dus al een tijdje goed vooraan. Onze positionering voor de eindsprint was dan ook uitstekend, al besefte ik pas op 50 meter van de aankomst dat ik kon winnen. Ik zat nog frisser dan de sprinters die van verder moesten aanzetten en meteen had ik een mooi kloofje.’

Voor Groves is het zijn derde overwinning van het seizoen na ritten in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Turkije. ‘Het is al een heel mooi jaar geweest en deze zege is belangrijk voor de ploeg. Maar we willen nog meer, de Vuelta is nog niet gedaan.’

De uitslag van de elfde etappe:

1. Kaden Groves (Aus/BikeExchange-Jayco) de 191,2 km in 5u03:14 (gem. 37,832 km/u)

2. Danny van Poppel (Ned)

3. Tim Merlier (Bel)

4. Juan Sebastian Molano (Col)

5. Mads Pedersen (Den)

6. Daniel McLay (GBr)

7. John Degenkolb (Dui)

8. Fred Wright (GBr)

9. Cedric Buellens (Bel)

10. Boy van Poppel (Ned)

…

76. Remco Evenepoel (Bel)