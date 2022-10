Belgen sluiten WK baanwielrennen af met vier medailles

Goud met Lotte Kopecky in de afvalling, brons met Fabio Van den Bossche in de puntenkoers, goud voor Lotte Kopecky en Shari Bossuyt in de ploegkoers en brons voor Fabio Van Den Bossche en Lindsay De Vylder in de ploegkoers. Dat zijn de medailles die de Belgische ploeg wist te behalen op het WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

Kopecky was donderdag de beste in de afvalling. De 26-jarige hield daarin respectievelijk de Italiaanse Rachele Barbieri en de Amerikaanse Jennifer Valente achter haar. Fabio Van Den Bossche pakte vrijdag de bronzen medaille in de puntenkoers. De gouden medaille was daar voor de 31-jarige Nederlander Yoeri Havik, die het haalde met 76 punten. De Duitser Roger Kluge werd tweede (67 punten). Fabio Van Den Bossche sprokkelde 64 punten.

Ongemeen hard

Lotte Kopecky was zaterdag opnieuw aan het feest. Nu in de ploegkoers met Shari Bossuyt. Tot op 39 ronden van het einde hield het Belgische koppel zich helemaal afzijdig in de wedstrijd. Daarna sloeg het ongemeen hard toe. Kopecky en Bossuyt trokken op jacht naar een bonusronde en slaagden in hun opzet. Uiteindelijk haalde het Belgische koppel het met 32 punten, net één meer dan het Franse duo Clara Copponi met Valentine Fortin. De Deense tandem Amalie Dideriksen en Julie Leth moest genoegen nemen met het brons.

Fabio Van Den Bossche pakte op de slotdag opnieuw brons. Nu met Lindsay De Vylder in de ploegkoers, die gekenmerkt werd door een zinderende finale. Met nog één sprint te gaan stonden de Fransen Donovan Grondin/Benjamin Thomas aan de leiding met 64 punten. België, Italië, Nederland en Groot-Brittannië hadden allen 37 punten achter hun naam. Uiteindelijk bleven enkel de Britten Ethan Hayter/Oliver Wood het koppel Van Den Bossche-De Vylder voor, wat hen meteen een bronzen plak opleverde.

Op de slotdag greep Lotte Kopecky, vierde in de puntenkoers waarin ze haar titel verdedigde, net naast een medaille. Datzelfde lot wachtte ook voor Jules Hesters. De Gentenaar werd vierde in de afvalling.