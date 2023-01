Bergen genoeg in Vuelta 2023, met onder andere Angliru en Tourmalet

Met onder meer de Angliru, Tourmalet en Arinsal wordt het parcours van de Ronde van Spanje 2023 beheerst door verschillende reuzen die moeten beklommen worden in de Pyreneeën en Asturië. De Vuelta vertrekt voor de tweede keer in de geschiedenis in Barcelona, op 26 augustus, om in 17 september te eindigen in Madrid. Dan is de opvolger van Remco Evenepoel gekend. Dat hebben de organisatoren dinsdagavond bekendgemaakt.

De Vuelta doet zijn reputatie van loodzware rittenkoers weer alle eer aan, met onder meer tien aankomsten in het hooggebergte en de ontdekking van verschillende nieuwe cols. Er worden drie landen doorkruist: Spanje, Andorra en Frankrijk.

“De bergen maken deel uit van het DNA van de Vuelta en zullen ons ook in 2023 in vervoering brengen”, zei Vuelta-directeur Javier Guillén dinsdag bij de presentatie van het parcours in het Palacio de la Musica Catalana in Barcelona.

Na een ploegentijdrit in de straten van Barcelona en een tweede etappe met finish in de Catalaanse hoofdstad is het al klimmen geblazen in de derde rit die richting Andorra gaat, met een nieuwe aankomst in het skioord Arinsal. Na een terugkeer in Catalonië en vervolgens een bezoek aan de regio Valencia krijgt het peloton in de zesde etappe opnieuw gebergte op het menu. Die rit eindigt voor de tweede keer in de geschiedenis van de Vuelta op de top van de Javalambre.

Na een eerste rustdag begint de tweede week met een vlakke individuele tijdrit in de straten van Valladolid. Daarna maken de renners zich op voor de Pyreneeën, want drie dagen later doet de 13e etappe Frankrijk aan met start in het skioord Formigal, vlakbij de grens, en een onuitgegeven aankomst op de legendarische Tourmalet, met 17 km klimmen aan een gemiddelde van 7,4%. “Aankomen op de Tourmalet zal een baken zijn in de geschiedenis van onze koers”, aldus Guillén.

De volgende dag steken de renners opnieuw de Pyreneeën over om terug te keren naar Spanje, met nog twee cols buiten categorie en een nieuwe aankomst op de Puerto de Belagua (1e categorie).

De batterijen kunnen op de tweede rustdag opgeladen worden voor een zware slotweek. Na het volgen van de Cantabrische kust, in het noorden van Spanje, komt het peloton in de 17e rit in Asturië, met een finish op de Angliru, een van de meest mythische toppen in de Spaanse rittenkoers. De te duchten klim, met 12 km aan een gemiddelde van 10%, wordt voorafgegaan door twee cols van eerste categorie en wordt waarschijnlijk de scherprechter in de editie van dit jaar.

In de voorlaatste etappe, die een klassiek profiel heeft, zijn tien cols van derde categorie opgenomen. Daar kan voor de laatste keer het verschil gemaakt worden, voor de traditionele aankomst in Madrid.