De soap is voorbij: Mathieu van der Poel in hoger beroep vrijuit na incident in Australisch hotel

Mathieu van der Poel is dinsdag door een Australische rechtbank in hoger beroep vrijgesproken na zijn aanvaring met twee tienermeisjes in een hotel aan de vooravond van het WK wielrennen.

De 27-jarige Van der Poel werd eind september, vlak voor de WK-wegrace in Wollongong, opgepakt door de Australische politie omdat hij twee meisjes zou hebben aangevallen in het hotel waar hij verbleef. De tieners klopten naar verluidt meermaals op zijn deur, waarna een geïrriteerde Van der Poel achter hen aanliep en hen ook zou hebben vastgepakt.

De Nederlander ontkende de feiten aanvankelijk maar bekende later toch schuld. Hij kreeg een boete van 1.500 Australische dollar (ruim 1.000 euro) en een verbod om drie jaar Australië binnen te komen. Zijn WK werd na het incident een flop. Een vermoeide VdP stapte al snel uit de race, die uiteindelijk werd gewonnen door Remco Evenepoel.

In hoger beroep heeft Mathieu van der Poel nu toch zijn slag thuisgehaald, zo bevestigen verschillende media. De Nederlander werd in de rechtbank vertegenwoordigd door zijn advocaat Michael Bowe. ‘Dit is een fantastische uitkomst’, reageerde die bij het Australische ABC News. ‘Niemand wil een veroordeling voor de rest van zijn leven meedragen wanneer je zacht van inborst bent. Volgens mij had hij nooit mogen veroordeeld worden, en dat vond ook de rechtbank.’

Lees ook: