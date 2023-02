‘De UCI en andere wieleractoren hebben eindelijk het licht gezien. Beter laat dan nooit’

Redacteur Jonas Creteur ziet hoe de UCI en de andere bestuurders in het wielrennen voor het nieuwe seizoen de weg naar modernisering hebben gevonden. ‘De film dient duurder verkocht te worden, en aan meer mensen.’

‘Mensen ervaren elke verandering als een verslechtering, zelfs als het een verbetering is. Ondanks die tegenkanting moet je blijven doorzetten.’ Aldus sprak Richard Plugge, CEO van Jumbo-Visma, onlangs in NRC. Over hoe hij zijn ploeg in zeven jaar van het lelijkste eendje tot de sierlijkste zwaan van het WorldTourpeloton transformeerde, door alles in vraag te stellen en continu te denken: ‘Wat ik vandaag doe, is morgen niet goed genoeg meer.’ Tegen het ingebakken conservatisme van het wielrennen in.

Behoudzucht die ook te lang in de bestuurskamers van de belangrijkste, vaak verdeelde, wieleractoren heerste. Leidend tot een haperend businessmodel met velerlei mankementen. Een overvolle en ondoorzichtige (WorldTour)kalender. Een World Ranking gebaseerd op een absurd puntensysteem. Oerklassieke tv-coverage met veel te weinig data. Geen uniform digitaal en socialemediaplatform om jonge sportconsumenten te verleiden. Organisatoren die tv-rechten apart verkopen, waardoor die inkomsten peanuts blijven.

Maar er is hoop. De acteurs van vandaag zijn Oscarwaardig, met charismatische sterren (m/v) als Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Annemiek van Vleuten, die hun boterham met panache beleggen. Alleen dient die film duurder verkocht te worden, en aan meer mensen. Of zoals Plugge het omschrijft: ‘We moeten de slapende reus wakker maken.’ Het momentum is er, want de sportbusiness bleek na de coronapandemie lucratiever dan ooit. Tv-rechten over alle sporten waren in 2022 ruim 50 miljard euro waard en dat zal de komende jaren nog toenemen. Mede omdat streamingplatformen als Apple TV, Amazon Prime, Disney+ en Netflix in de dans zijn gesprongen. Niet alleen voor de uitzendrechten van livesport, maar ook voor exclusieve content via sportdocumentaires. Drive to Survive bleek zo een gamechanger voor de formule 1. En dat wordt misschien ook de soortgelijke docuserie over de jongste Tour de France die Netflix dit jaar zal streamen.

Nog belangrijker is dat de UCI en andere wieleractoren eindelijk het licht hebben gezien – beter laat dan nooit. Niet toevallig met Richard Plugge als aanjager. Samen met Patrick Lefevere leidde hij de jongste maanden de meetings van de denktank One Cycling, met naast de UCI en de teams ook de organisatoren en de rennersvakbond rond de tafel.

Veel van de hierboven aangehaalde mankementen werden er besproken en, in tegenstelling tot het verleden, al voor een stuk aangepakt. Met veiligheid als prioriteit, plus ook een herziening van de World Rankingbarema’s in 2023, met significant meer punten voor de grote rondes, monumenten, WK’s en Olympische Spelen. Onder het motto: de beste acteurs in de beste films laten opdraven. Dat moet in 2026 resulteren in een ‘UCI Champions League’, met een afgeslankte WorldTourkalender zonder overlappingen.

En met tegen dan hopelijk ook een overkoepelend onlineplatform, dat meer inkomsten genereert uit de digitale sportconsumptie van vandaag. Velon, de vereniging van (slechts) tien WorldTourteams, lanceert daarom dit jaar Road Code, ontwikkeld met de controversiële Web3/blockchaintechnologie. In de ‘cycling’s first fan universe’ krijgt u er in ruil voor 99 euro per jaar ‘exclusieve’ data en achter-de-schermen-content. Interessant genoeg voor de doorsneefan om dat bedrag neer te tellen? Het zal moeten blijken.

Niettemin zijn de pogingen van Velon en One Cycling om te wíllen evolueren lovenswaardig. Zoals de Griekse filosoof Heraclitus al wist: ‘De enige constante is verandering.’ Noodzakelijk als het wielrennen zijn kleinduimpjestatus in het mondiale sportlandschap ooit wil ontstijgen. Om zo op zijn minst een reusje te worden.

Ook Sport/Wielermagazine evolueert, want naast dit nummer, het vijftigste in de geschiedenis, verschijnt in 2023 ook een Girogids, een Tourgids en een Najaarsspecial. Veel leesplezier!