Drama voor Roglic: Sloveen start niet meer in Vuelta na val

Primoz Roglic verschijnt woensdag niet aan de start van de zeventiende etappe in de Ronde van Spanje. Dat bevestigt zijn team Jumbo-Visma.

De 32-jarige Sloveen kwam dinsdag in de slotmeters van de zestiende rit spectaculair ten val en bolde bebloed over de streep, met verwondingen aan de rechterelleboog, -heup en -knie. Het was afwachten of de uitdager van rode trui Remco Evenepoel de handdoek zou gooien of zou verder rijden.

‘Jammer genoeg zal Primoz Roglic niet kunnen starten in de zeventiende etappe als gevolg van zijn valpartij van gisteren’, meldt zijn Nederlandse ploeg. ‘Word snel beter kampioen! Dankjewel voor alle mooie momenten in deze Vuelta. Je had ambitieuze plannen voor de laatste dagen, maar jammer genoeg mag het niet zijn.’

Roglic, winnaar van de drie laatste Vuelta’s, was in de stand tweede op 1:26 van Evenepoel. Hij schreef de vierde etappe op zijn naam. Dinsdag viel hij in de sprint van de zestiende rit nadat hij in de finale een versnelling had geplaatst om Evenepoel aan te vallen. Die reed op zijn beurt lek in de slotfase en verloor acht seconden op Roglic.

Door het uitvallen van Roglic, die eerder ook al opgaf in de Tour, wordt de Spanjaard Enric Mas (Movistar) tweede in het klassement. Hij telt 2:01 achterstand op Evenepoel.