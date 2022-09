Ellen van Dijk verlengt wereldtitel tijdrijden: “Deze komt helemaal onverwacht”

Ellen van Dijk kroonde zich voor de derde keer in haar carrière tot wereldkampioene tegen de klok. “Nou, dit is wel een speciale hoor”, sprak de Nederlandse na afloop. “Deze had ik totaal niet verwacht.”

Van Dijk kroonde zich voor het eerst tot wereldkampioene tijdrijden in 2013, daarna moest ze jarenlang vrede nemen met ereplaatsen. Tot ze vorig jaar opnieuw de regenboogtrui veroverde in Brugge. “In 2013 was ik de grote favoriete en pakte ik voor het eerst die trui. Dat was heel bijzonder”, zegt ze.

“Daarna heb ik jarenlang moeten jagen op die tweede titel en was de ontlading in Vlaanderen enorm groot. Eindelijk had ik opnieuw die trui om de schouders en was ik enorm trots. Maar voor deze editie zag ik mezelf niet als favoriet. Ergens had ik de voorbije dagen al afscheid genomen van deze trui. Ik had niet verwacht dat ik opnieuw wereldkampioene zou worden omdat het parcours niet op mijn maat was met die vele bochten. Bovendien had ik ook wat last van mijn rug vorige week. Dus deze regenboogtrui komt totaal onverwacht. Het is echt wel de bevestiging dat ik goed tegen de klok kan rijden”, lachte ze na haar overwinning in het Australische Wollongong.

De rugproblemen waren dus niet van die aard dat de Nederlandse onderweg gehinderd werd. “Neen, ik denk dat het wellicht eerder stress was dan een blessure. Ik had echt een goed ritme onderweg en ging snel vooruit. Ik hoopte op podium, het is opnieuw goud. Geweldig.”