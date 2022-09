Emotionele Remco Evenepoel is vrijwel zeker van Vuelta-winst: ‘Mooiste dag uit mijn leven’

Remco Evenepoel overleefde zaterdag met vlag en wimpel de laatste bergrit in de Ronde van Spanje. De 22-jarige Vlaams-Brabander is zo quasi zeker van de eindwinst in de Vuelta. Evenepoel barstte na de finish in tranen uit en toonde zich ook in het flashinterview erg gelukkig.

‘Ik weet niet wat er allemaal door me heen gaat’, stamelde hij. ‘Dit doet veel met mijn hoofd en met mijn lijf. Na alle inspanningen en ook na alle slechte commentaren op mijn persoon van vorig jaar pak ik deze overwinning. Ik heb geantwoord met de pedalen. Dit was de eerste Grote Ronde waarin ik helemaal gezond ben gestart. Ik kwam hier in de best mogelijke conditie aan het vertrek. Ik ben heel blij met deze eindzege, de eerste voor de Wolfpack en de eerste in heel lange tijd voor België.’

Evenepoel had een moeilijke nacht achter de rug en was voor de rit bloednerveus. ‘Ik was heel zenuwachtig deze morgen’, knikte hij. ‘Ik had niet goed geslapen. Ik wist vooraf dat het een zware rit zou worden, maar ik heb ze overleefd. Ik wist wat er op mij zou afkomen. Ik dacht vandaag niet aan de ritoverwinning, ik wilde alleen volgen vandaag. Ik geloofde in mijn kunnen en ik ben heel gelukkig.’

‘Dit was de belangrijkste dag in mijn carrière en het is de mooiste dag van mijn leven geworden. Het is zo’n mooi jaar geweest, met ook nog winst in Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Ik had dit nooit kunnen denken. En deze winter ga ik ook nog trouwen. Dit is het beste jaar dat ik me kon wensen.’