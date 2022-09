Evenepoel geniet met champagne van eindzege, Molano wint de sprint in Madrid

De buit is nu helemaal binnen voor Remco Evenepoel. De 22-jarige Vlaams-Brabander heeft zich zondag tot de eerste Belgische winnaar van een Grote Ronde in 44 jaar gekroond. Evenepoel stak de Ronde van Spanje op zak.

In de biljartvlakke slotrit van 96,7 km tussen Las Rozas en Madrid werd er zoals verwacht gesprint voor laatste ritzege. De Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) toonde zich de snelste in de massaspurt, voor de Deense groenetruiwinnaar Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en de Duitser Pascal Ackermann (UAE Team Emirates).

Evenepoel en zijn ploeggenoten maakten vroeg in de etappe tijd voor de fotografen. Ze poseerden met een glas champagne en genoten van de aandacht. Evenepoel volgt als Belgische Vuelta-winnaar Freddy Maertens op, die 45 jaar geleden triomfeerde in de Spaanse hoofdstad.

Tijdens negen lokale rondjes in Madrid werd er volop gekoerst en Enric Mas, de nummer twee in het klassement, won zelfs nog een tussenspurt. Hij eindigt zo op 2:02 in de eindafrekening van Evenepoel.

Een vlucht met Luke Plapp (INEOS Grenadiers) en Julius Johansen (Intermarché-Wanty Gobert) werd pas in de laatste kilometer gegrepen. Er werd gesprint en daarin was geen spoor van Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). De Colombiaan Molano was enigszins verrassend de snelste. Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) werd achtste, Cedric Beullens (Lotto Soudal) tiende.

Evenepoel keert de komende dagen niet terug naar België, maar maakt meteen de grote oversteek naar Australië, waar de wereldkampioenschappen wielrennen later deze maand op het programma staan. Evenepoel mikt er op succes in de tijdrit (18 september) en de wegrit (25 september).