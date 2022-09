Evenepoel na nieuwe etappezege: ‘Meest complete dag ooit’

Rodetruidrager Remco Evenepoel was donderdag in de wolken na zijn tweede etappezege in de Ronde van Spanje. Evenepoel pakte de overwinning op de Alto del Piornal na een prestigesprintje met grote concurrent Enric Mas. ‘Dat ik hier op een aankomst bergop kan winnen in de rode leiderstrui, is fantastisch’, zei de leider na afloop in het flashinterview.

‘Dit is een nieuwe mijlpaal in mijn carrière’, opende Evenepoel. ‘Het was een lastige rit, met stevige hellingen in het slot. Almeida maakte de koers al vroeg hard met zijn demarrage, maar we zijn kalm gebleven. In de laatste kilometer haalde ik met Mas Gesink nog bij. Op 200 meter van de streep ging ik mijn sprint aan. En ik kon de zege pakken. Ik heb in de winter hard aan mijn sprint gewerkt en dat loonde hier.’

‘Het doel is altijd om een groep te laten wegrijden en strijden voor de zege. Zo zijn de bonificaties weg’, was Evenepoel eerlijk. ‘Maar nu op het einde wilde ik deze rit ook winnen. Ik wist dat ik met Enric alleen weg was. Hij speelde het fair, wilde ook winnen, maar het is mij gelukt.’

Evenepoel vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement tot 2:07 op Mas. ‘Ik ben heel blij. Het was de beste dag die ik mij kan inbeelden. Winnen in de rode leiderstrui, op een aankomst bergop, is fantastisch. Er komt zaterdag nog één heel zware rit aan. Maar mijn benen zijn nog heel goed. Het ziet er goed uit voor de laatste drie dagen. Ik zie het zitten om de race te blijven controleren. Dit geeft heel veel vertrouwen’, eindigde hij.