Evenepoel over val: ‘Vroeger zou ik flippen, nu bleef ik kalm’

‘Neen, ik heb geen pijn’, vertelde Remco Evenepoel donderdag over zijn val in de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje. ‘Het was van een val van niets, een beetje zoals Alaphilippe, maar dan zonder zware gevolgen.’

‘Er staat een ei op mijn bil, mijn knie bloedt een beetje en ook mijn hand is toegetakeld’, zei Evenepoel, die donderdag met succes zijn leiderstrui verdedigde. ‘Aan mijn hand heb ik precies wel wat wondjes die pieken. Ik moet nog anderhalve week mijn stuur vasthouden. Dat is vervelend, maar het is enkel wat vocht denk ik. Als ze dat er vanavond kunnen uithalen, dan komt dat wel goed. Dat komt ervan als je geen handschoenen draagt, misschien moet ik dat voortaan wel doen”, grapte hij nog. ‘Neen, dit stelt allemaal niet veel voor, het kan erger.’

Evenepoel bleef meteen na zijn valpartij opvallend kalm. ‘Vroeger was ik beginnen flippen en had ik die klik in mijn hoofd niet kunnen maken, maar nu ben ik veranderd. Ik heb dat ook meteen aan de ploeg doorgegeven, dat het niets ernstig was. Hoe meer energie je aan dit soort dingen verspilt, hoe minder energie je hebt voor de slotklim.’

En op die slotklim ging Evenepoel vlot vooruit. ‘Goed, er is niks gebeurd’, stelde hij. ‘Ik wist dat het een beklimming was om te volgen en het plan was vandaag om niet aan te vallen. Dan doe je dat ook niet. In de laatste 200 meter sprintte ik vol omdat er nog wat in de benen zat. Het gevoel is goed, dat is het belangrijkste. Dit was het ideale scenario, buiten die val, maar die was peanuts in vergelijking met mijn val in Lombardije.’

‘Vandaag was te zien dat Movistar zijn kans probeert te grijpen. Jumbo-Visma ook, maar de ploeg was heel sterk en kon heel wat zaken oplossen. Echt waar, hoedje af. Dries Devenyns, Fausto Masnada, Rémi Cavagna, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke, elk van hen deed meer dan zijn werk. Het is fijn om zo te koersen, als je weet dat de ploeg achter jou staat en je kan ondersteunen. Gisteren verloren we met Julian Alaphilippe een belangrijke schakel, maar vandaag rijden we al opnieuw sterk. Als we de week op deze manier zo kunnen eindigen, dan zal ik heel tevreden zijn.’

‘Ik hoop dat mijn fiets kan hersteld worden, die zag er veel slechter uit dan ik’, besloot Evenepoel.