Vuelta: Evenepoel stormt naar tijdritwinst en verstevigt rode leiderstrui

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft de individuele tijdrit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven.

Evenepoel werkte de 30,9 kilometer met start in Elche en aankomst in Alicante af in 33 minuten en 18 seconden en was daarmee liefst 48 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Sloveense drievoudige Vuelta-winnaar Primoz Roglic. Ook in de stand na tien etappes is Roglic nu Evenepoels eerste achtervolger, met een achterstand van 2 minuten en 41 seconden. De Spanjaard Enric Mas kon de schade in de tijdrit nog enigszins beperken en is nu derde, op net iets meer dan 3 minuten.

Voor Evenepoel is het de eerste ritzege in een grote wielerronde. In deze Ronde van Spanje nam hij in de zesde etappe, die gewonnen werd door Jay Vine, de leiderstrui over van de Fransman Rudy Molard.

Het was de Fransman Rémi Cavagna, Evenepoels ploegmaat bij Quick-Step Alpha Vinyl, die met 34:18 een eerste richttijd neerzette. Het bleek meteen een hele stevige chrono te zijn, want tal van klassementsrijders en specialisten beten er hun tanden op stuk. Het was wachten op Evenepoel om een snellere tijd te kunnen noteren bij het eerste tussenpunt. Onze landgenoot was na iets meer dan 10 kilometer reeds meer dan 21 seconden sneller dan zijn Franse ploegmakker en leek toen al op weg naar een kanontijd en de zege in de tijdrit.

Bij het tweede tussenpunt had Evenepoel daar al 36 seconden van gemaakt en was de vraag niet langer of, maar met hoeveel verschil hij de tijdrit ging winnen en hoeveel tijd hij de overige klassementsrenners zou aansmeren. Uiteindelijk was Cavagna aan de meet exact een minuut trager dan Evenepoel, wat de Fransman de derde plaats opleverde.

Morgen gaat de Ronde van Spanje verder met de elfde etappe, over 191 kilometer tussen ElPozo Alimentacion en Cabo de Gata.