Fabio Van den Bossche wint brons op WK puntenkoers

Fabio Van den Bossche heeft vrijdag de bronzen medaille veroverd in de puntenkoers op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

Van den Bossche sprokkelde 64 punten en hield zo de Nieuw-Zeelander Corbin Strong met twee punten af. De wereldtitel ging naar de Nederlander Yoeri Havik, die 76 punten achter zijn naam kreeg. De Duitser Roger Kluge pakte het zilver met 67 punten.

In de puntenkoers over 40 kilometer of 160 ronden met om de 10 ronden een sprint voor de punten roerde de 22-jarige Van den Bossche zich niet in de eerste sprint. De Canadees Mathias Guillemette pakte daarin de meeste punten. Wojciech Pszczolarski probeerde vervolgens een winstronde te pakken. De Pool verzekerde zich zo wel van de volle 5 punten maar slaagde niet in zijn initiële opzet.

Van den Bossche sprokkelde in de derde sprint zijn eerste punt. Het peloton groepeerde zich daarop. Tot de Amerikaan Grant Koontz ging aanvallen en Van den Bossche, Yoeri Havik, de Oekraïner Mykyta Yakovlev en de Brit William Perrett samen met hem een winstronde probeerden te pakken. Daar slaagden ze op 95 ronden van het einde in. Ook de Nieuw-Zeelander Corbin Strong en de Zweed Gustav Johansson sprokkelden wat later een winstronde.

Aan de leiding



Met nog 60 ronden te rijden, pakte Van den Bossche opnieuw 5 punten en hij kwam zo op kop te liggen, dit met drie punten voorsprong op Corbin Strong en vier punten op William Perrett. Van den Bossche, Perrett, Havik, Strong en Roger Kluge slaagden er opnieuw in de rest een ronde af te snoepen. Havik ontbond daarop opnieuw zijn duivels en stootte op 25 ronden van het einde door naar de leiding met 76 punten, Strong (59) was tweede en Van Den Bossche (58) posteerde zich op de derde plaats. Met nog 10 ronden te rijden, waren Kluge en Perrett tot op een punt van Van den Bossche genaderd. De laatste sprint zou alles beslissen en daarin kon onze landgenoot, met een tweede plaats na Kluge, zijn bronzen medaille veiligstellen.

Fabio Van den Bossche tijdens de puntenkoers. © Belga



Uittredend wereldkampioen Benjamin Thomas kwam vrijdagavond niet aan de start in Saint-Quentin-en-Yvelines.

Fabio Van den Bossche rijdt op de slotdag van het WK baanwielrennen, zondag, nog de ploegkoers met Lindsay De Vylder.

Donderdag bezorgde Lotte Kopecky België al een medaille in Saint-Quentin-en-Yvelines. Ze kroonde zich tot wereldkampioene in de afvallingskoers.