Febe Jooris snelt naar brons op WK-tijdrit junioren

Febe Jooris (17) heeft brons behaald in de tijdrit bij de meisjes junioren op het WK wielrennen in Wollongong. De Belgische vervolledigt het podium waar de Britse topfavoriete Zoe Bäckstedt het goud pakte. Het zilver is voor de Duitse Justyna Czapla.

Jooris behaalde eerder zilver op het EK wielrennen in Portugal in de tijdrit en was een outsider voor het podium. Met een bronzen medaille loste ze de verwachtingen helemaal in. Nochtans tekende ze slechts voor de tiende tijd aan het tussenpunt, maar met een fenomenaal tweede deel knalde ze nog naar brons.

Voor België is het al de derde medaille in het tijdrijden na eerder brons voor Remco Evenepoel zondag in de tijdrit en het zilver voor Alec Segaert bij de beloften op maandag.

Op Backstedt stond geen maat. Ze haalde het met meer dan een minuut voorsprong op de Duitse Czapla. Voor België deed naast Jooris ook Xaydee van Sinaey mee. Zij eindigde op een 23ste plaats. Het WK tijdrijden bij de junioren wordt sinds 2004 georganiseerd. Nooit eerder stond een Belgische op het podium.

Pas vier jaar op de fiets

Nooit eerder behaalde landgenote een medaille in het tijdrijden bij de junioren. ‘Dat wist ik niet’, zei ze na afloop, ‘maar daar ben ik ook niet zo echt mee bezig, al hoop ik wel dat ik nu met deze medaille andere meisjes inspireer om te fietsen.’

Jooris begon niet al te snel aan de tijdrit en zette slechts de tiende tijd neer aan het tussenpunt. ‘Ik had alles op het tweede deel gezet’, gaf ze na afloop mee. ‘Op dat deel van het parcours kwam ik beter uit de voeten en zette daar alles op alles. Ik wist dat mijn achterstand groot was, maar ik ben er volledig voor gegaan en dat heeft geloond. Het verschil met de vierde plek is niet groot (slechts vier tienden van een seconde), maar gelukkig valt dat in mijn voordeel uit. Vierde eindigen zou wel wat zuur zijn.’

Jooris behaalde eerder brons op het EK tijdrijden dit jaar, woont in Astene, bij Deinze, en komt uit een wielerfamilie. ‘Mijn papa is masseur bij Sport Vlaanderen-Baloise’, zegt ze, ‘en hij koerste vroeger ook, maar niet op hoog niveau. Zelf heb ik eerst nog veel andere dingen gedaan: ballet en zwemmen. Pas vier, vijf jaar geleden reed ik voor het eerst met een koersfiets en het was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Ik moest op de tanden bijten, maar ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Ik zou mezelf niet echt een tijdrijder noemen, maar eerder een hardrijder. Ik heb graag een harde koers waar ik mijn kracht kwijt kan en liefst koers ik in slecht weer. Ik ga blijven werken op dat tijdrijden, maar ik hoef geen keuzes te maken. Ik koers ook gewoon graag op de weg en we zien nog wel waar ik eindig.’

Jooris is student in Kortrijk, waar ze in september is gestart met een studie orthopedagogie. ‘Al miste ik al het begin van het academiejaar’, zegt ze. ‘Deze week zijn de lessen begonnen en ik ben hier op het WK. Ik hoop dat ze een beetje soepel zijn. Die medaille zal me wellicht wel helpen en levert een mooi excuus op voor het missen van die lessen.’