Gebruikte Miguel Angel López een vruchtbaarheidshormoon voor vrouwen?

Wielerploeg Astana maakte maandag het ontslag van renner Miguel Angel López bekend. Reden: een vermeende band tussen hem en dopingarts Marco Mayner. Volgens de Spaanse krant ABC Deportes zou de Colombiaan via de dokter een vruchtbaarheidshormoon voor… vrouwen hebben gekregen.

Miguel Angel López (28) werd afgelopen juli al genoemd in een onderzoek rond de Spaanse dopingarts Marco Maynar. Hij werd toen door de Spaanse politie van het vliegtuig geplukt in Madrid, wegens mogelijke connecties met Maynar.

Na een schorsing van een week gaf wielerploeg Astana López groen licht om de Ronde van Burgos en de Vuelta te rijden. ‘We zullen de situatie van dichtbij opvolgen en niet twijfelen om indien nodig resolute maatregelen te nemen’, luidde het in een mededeling.

Vier maanden later heeft Astana naar eigen zeggen nieuwe informatie ontvangen, met concrete elementen over een relatie tussen López en dokter Marcos Maynar. Dat wordt ook aangehaald als de reden om de Colombiaan te ontslaan. ‘De ploeg had geen andere oplossing dan het contract te beëindigen.’

Astana Qazaqstan Team discovered new elements showing M. A. Lopez' probable connection with Dr M. Maynar. Accordingly, the team had no other solution than to end the contract between team and rider, based on breaches of said contract and internal team rules, with immediate effect — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) December 12, 2022

Volgens de Spaanse krant ABC Deportes gaat het om documenten die in het bezit zijn van het gerecht van Cáceres. Daaruit zou blijken dat López een dosis menotropin heeft ontvangen voor de start van de jongste Giro d’Italia, in Hongarije.

Verzender: dokter Marcos Maynar, vanuit de universiteit van Extremadura, waar hij werkzaam is. In Boedapest zou Astanaverzorger Vicente Belda García, de zoon van voormalig Kelmemanager Vicente Belda, het middel aan de renner hebben bezorgd.

Bij de toediening van het product zou wel iets zijn misgelopen, want López moest met een ontsteking in zijn been opgeven in de vierde rit.

Miguel Angel López gaf in de vierde rit van de jongste Giro op met een ontsteking aan zijn linkerbeen, al dan niet veroorzaakt door een injectie met menotropin. © Getty

Testosteron opkrikken

Opvallend is dat menotropin geen veel gebruikt dopingproduct is, althans niet in wielermiddens. ‘Het gaat om een medicijn dat wordt voorgeschreven aan vrouwen die in hun menopauze zitten’, vertelt professor Peter Van Eenoo, hoofd van het dopinglab van de UGent. ‘Het moet de vruchtbaarheid opkrikken, dankzij de aanwezigheid van follikelstimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH).’

‘Dat wordt door de producent althans zo aangegeven. Alleen bevat menotropin volgens wetenschappelijke studies soms ook HCG (humaan choriongonadotrofine), een lichaamseigen hormoon dat de eisprong stimuleert, en dat vaak verkocht wordt als medicijn met de merknaam Pregnyl.’

‘De reden waarom menotropin als dopingproduct voor mannen kan worden gebruikt is dat het, via een injectie, de productie van testosteron opkrikt. Wanneer je een kuur met exogene anabole steroïden ondergaat, daalt immers die lichaamseigen productie.

‘Daarom vinden we HCG af en toe bij bodybuilders, die vaker hun toevlucht nemen tot anabolica. Kleine hoeveelheden HCG kunnen ook worden gevonden bij mannen met teelbalkanker, zoals bij tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

Makkelijk opspoorbaar

‘Bij renners hebben we menotropin nog niet gevonden’, zegt Van Eenoo. ‘HCG kan immers vrij makkelijk worden opgespoord in de urine. Het is langer actief dan FSH en LH en werkt daarom beter, maar zit ook langer in het lichaam, aangezien het trager wordt afgebroken.

‘Het zou dus dom zijn om dat vlak voor een competitie te nemen. Tenzij de betrokken renner en zijn arts ervan uitgaan dat de renner niet meteen zal worden getest. (Voor een grote ronde ondergaan immers niet alle renners een urinecontrole, nvdr)

‘Een andere piste is dat men niet op de hoogte was van de aanwezigheid van HCG in menotropin, aangezien de producent dat hormoon niet vermeldt. En dat het gebruik van alleen FSH en LH ‘veiliger’ leek, aangezien die hormonen vlugger uit het lichaam verdwijnen.

‘Tenzij er nieuwe informatie zou opduiken, zullen we met het dopinglab in Gent geen prioriteit geven aan menotropin, aangezien HCG dus makkelijk op te sporen is.’

Van specifieke risico’s bij menotropin op ontstekingen, zoals bij López in de Giro, heeft Van Eenoo geen weet. ‘Maar bij elke injectie is er een risico als die onzorgvuldig wordt toegediend, met een vuile naald, of op een plaats op het lichaam waar het niet mag. Ook een vervallen product kan zo’n ontsteking uitlokken.’

Nooit positief

Opmerkelijk: Miguel Angel López wast in een reactie op zijn ontslag zijn handen in onschuld. Volgens hem is de reden daarvoor ongegrond, en heeft hij nooit positief getest tijdens een drugs- of dopingtest. Het International Testing Agency, dat voor de UCI de dopingcontroles in het wielrennen uitvoert, heeft daarvan ook geen melding gemaakt. De Colombiaan zal zijn ontslag bij Astana ook juridisch aanvechten.