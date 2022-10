Gilbert zwaait af met 27e plek: ‘Ben gelukkig’

Philippe Gilbert heeft zondag zijn laatste echte wielerwedstrijd gereden. In de Franse najaarsklassieker Parijs-Tours zwaaide hij af met een 27e plek. ‘Gelukkig heb ik alle valpartijen kunnen ontwijken’, klonk het na afloop met een brede glimlach.

In tegenstelling tot oud-ploegmaat Niki Terpstra, die ook afscheid nam maar Tours als allerlaatste en bloedend bereikte op een 128e plaats, was de veertigjarige Gilbert niet betrokken in de vele crashes onderweg. ‘Het was extreem nerveus vandaag’, blies de Ardennees van Lotto Soudal na afloop uit. ‘Er waren veel valpartijen. Gelukkig heb ik ze allemaal kunnen ontwijken.’

In de finale stak Gilbert nog de neus aan het venster in het selecte peloton dat streed voor winst. ‘Ik was blij dat ik er in de finale nog bij zat. Ik was er, en ik was nog aandachtig, maar het was lastig om nog iets te proberen. Er zaten nog veel sprinters in de groep, en die hadden nog veel ploegmaats. Bovendien zat de wind in het voordeel en waren de wegen breed. Ik heb geprobeerd nog mee te gaan met enkele pogingen, maar weggeraken was niet evident.’

Geen spraakmakend resultaat dus in zijn afscheidskoers, maar toch haalde Gilbert zijn breedste glimlach boven, na het einde van een bijzonder rijke carrière waarin hij vier van de vijf wielermonumenten won, plus het WK. ‘Ja, ik realiseer me dat het erop zit. Ik ben gelukkig.’