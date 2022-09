Hectiek alom: Pedersen wint opnieuw, Evenepoel verliest seconden op Roglic door lekke band

Casper Pedersen heeft dinsdag de 16e etappe in de Vuelta gewonnen, al zal iedereen het nog hebben over het hectisch einde van de rit.

Het was wachten tot de laatste kilometers van de rit vooraleer er wat gebeurde in deze zestiende etappe, die vooral erg saai en eentonig was. Primoz Roglic verraste leider Remco Evenepoel door in het slot te versnellen. De Belgische rodetruidrager was bij de versnelling nergens te bespeuren. Enkele seconden later werd al duidelijk waarom: Evenepoel was net lek gereden, al viel het nog mee omdat het binnen de laatste drie kilometer gebeurde en er zo geen extra tijd verloren werd.

Maar toen volgde er nog meer hectiek wanneer Roglic, die een mooie voorsprong had opgebouwd samen met Pedersen, Ackermann, Van Poppel en Wright, in de sprint pijnlijk ten val kwam. De zege ging uiteindelijk opnieuw naar Casper Pedersen, terwijl Evenepoel acht seconden verloor op de drievoudige Vueltawinnaar. Roglic kreeg namelijk de tijd van winnaar Pedersen, terwijl Evenepoel die van het peloton kreeg. Nog steeds geen man overboord voor de jonge Belg, het verschil met de Sloveen bedraagt nog steeds 1’26” en het is nu afwachten hoe snel Roglic herstelt van de valpartij.