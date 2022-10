Het parcours van de Tour: start in Bilbao en slechts één tijdrit

Tourorganisator ASO heeft donderdagmiddag in het Parijse Palais dès Congres het parcours voor de Ronde van Frankrijk 2023 voorgesteld. De 110e editie, onderverdeeld in 21 etappes, wordt er een met acht bergritten waarvan vier met aankomst bergop en slechts een tijdrit.

Le Grand Départ vindt, zoals al langer bekend was, plaats in Bilbao. Na drie dagen in het Spaanse Baskenland komt de Tourkaravaan Frankrijk binnen via de Pyreneëen. Het is de eerste van vijf bergketens die de renners moeten overwinnen, met verder ook het Centraal-Massief, de Jura, de Alpen en de Vogezen.

Er zal dus flink worden geklommen. Het wordt daarbij onder meer uitkijken naar de terugkeer van de Puy de Dôme, waar vijfvoudig Tourwinnaar Eddy Merckx in 1975 zijn beruchte vuistslag in de lever kreeg van een dolgedraaide fan. De Tour passeert er voor het eerst sinds 1988.

De tijdrijders komen dan weer veel minder aan hun trekken. De Tourorganisatie voorziet slechts een tijdrit over amper 22 km, daags na de tweede rustdag.

De slotetappe op zondag 23 juli gaat zoals de traditie het voorschrijft richting hoofdstad Parijs. De start wordt gegeven aan de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines, waar in 2024 om de olympische medailles zal worden gestreden.

Dit jaar won de Deen Jonas Vingegaard voor het eerst de Ronde van Frankrijk, voor tweevoudig titelverdediger Tadej Pogacar. Voor de Belgische wielerfans is het afwachten of Remco Evenepoel zijn debuut in de Tour zal maken. De wereldkampioen en winnaar van de Ronde van Spanje opteert mogelijk voor de Ronde van Italië (6-29 mei). Evenepoel woonde de parcoursvoorstelling in Parijs overigens niet bij, net zo min als Wout van Aert, dit jaar winnaar van drie etappes en de groene puntentrui.

Lees verder onder de tweet.

Op dezelfde zondag waarop de mannen de Tour beëindigen, beginnen de vrouwen aan hun tweede Tour de France Femmes. Op 30 juli 2023 na acht koersdagen is de opvolgster bekend van de Nederlandse Annemiek van Vleuten.