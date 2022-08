Hoe alleen Pogacar, Evenepoel en Valverde beter doen dan Arnaud De Lie

Arnaud De Lie won vandaag met de Egmont Cycling Race al zijn negende koers van het seizoen. Zo blijft de pas 20-jarige Waal bijna in zijn eentje zijn Lotto-Soudalploeg uitzicht bieden op WorldTourbehoud.

De situatie is bekend, na twee slechte seizoenen staat Lotto-Soudal op een degradatieplaats in de driejaarlijkse WorldTourranking voor teams (de som van de punten van de tien beste renners per ploeg voor de seizoenen 2020, 2021 en 2022).

De eerste 18 teams krijgen voor de komende drie jaar een WorldTourstatus. De andere worden een ProTeamstatus toebedeeld en moeten hopen dat ze als twee best scorende ProTeams per seizoen automatisch startrecht krijgen voor alle WorldTourraces (zoals Alpecin-Deceuninck dit jaar), of voor alleen de eendagskoersen in de WorldTour.

Lotto-Soudal prijkt op de jongste driejaarlijkse Worldranking (van 22 augustus, voor de zege van Arnaud De Lie in Zottegem) nog altijd op een 19e plaats, op exact 600 punten van Movistar, dat 18e staat (13.352 vs. 13.952 punten).

Nochtans heeft het dit jaar al opmerkelijk meer punten gescoord dan in het héle vorige seizoen: 5417 (2022) vs. 4704 (2021). De ploeg van manager John Lelangue staat daarmee nu zelfs op een twaalfde plaats in de laatste teamranking van 2022. En heeft zo, in geval van degradatie, recht op deelname aan alle WorldTourkoersen in 2023, als best scorende ProTeam.

Voor vólgend jaar zou dat dus geen ramp betekenen. Maar zekerheid voor de daaropvolgende twee seizoenen (2024, 2025) biedt het niet. En ook voor het imago van de ploeg, dat volgend seizoen met Dstny een nieuwe cosponsor krijgt, zou dat een zware deuk betekenen.

Vreemd puntensysteem

Dat Lotto-Soudal nog een kansje heeft om in de top 18 te eindigen, heeft het hoofdzakelijk te danken aan de snelle ontbolstering van de pas 20-jarige Arnaud De Lie. De Waal won dit jaar al negen keer, inclusief áchtmaal in een eendagskoers van categorie 1.1, waaronder vandaag de Egmont Cycling Race in Zottegem.

Geen enkel WorldToursucces dus, maar door het vreemde puntensysteem van de UCI streek De Lie wel 125 punten per overwinning in een 1.1-eendagsrace op. Ter vergelijking: in de Tour de France is een ritzege goed voor 120 punten, in de Giro of Vuelta goed voor 100 punten. Nochtans is daar een etappe winnen een pak moeilijker, gezien het veel hogere niveau.

Lotto-Soudal heeft De Lie dus slim uitgespeeld in die kleinere 1.1-koersen. Met resultaat, want de boerenzoon heeft dit seizoen zo al 1820 punten verzameld. Na zijn zege in Zottegem staat hij daarmee in de Worldranking van 2022 op de zésde plaats, na Tadej Pogacar (3631), Wout van Aert (3125), Jonas Vingegaard (3008), Alexander Vlasov (2359) en Remco Evenepoel (2194).

Maar dus voor Mathieu van der Poel (1762), Alexander Kristoff (1754), Daniel Felipe Martínez (1595), Pello Bilbao (1516), Sergio Higuita (1515), Stefan Kung (1495), Jai Hindley (1469), Primoz Roglic (1445) en Alejandro Valverde (1427).

Geen WK voor De Lie

Al even opvallend is het aandeel van Arnaud De Lie in de totale puntenoogst van Lotto-Soudal in 2022: 1820 punten op 5612, of 32,4 procent.

Na hem volgen Tim Wellens (748 punten, of 13,3 procent) en Victor Campenaerts (732 punten, of 13 procent). Het aandeel van die andere Lotto-Soudalvedette, Caleb Ewan, bedraagt zelfs slechts 7,2 procent (406 punten).

De Australiër en Thomas De Gendt zijn wel de enige Lotto-Soudalrenners die dit jaar een wedstrijd in de WorldTour hebben gewonnen, respectievelijk een rit in Tirreno-Adriatico en in de Giro. Terwijl Lotto-Soudal wel gedeeld zesde staat in de zegeranking per ploeg, met 23 stuks. Waarvan dus wel negen voor De Lie.

💬 "In the end, I only had to sprint for the final 150 meters.”



Read what @Arnaud_De_Lie

had to say after his impressive win (and discover why this does not look like a typical bunch sprint finish photo). 👇https://t.co/KKwayaUsPw — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 21, 2022

Nog opvallender: slechts drie renners zijn wat betreft het puntenaandeel voor hun ploeg dit jaar nog belangrijker dan de 20-jarige Waal: Tadej Pogacar (38,1 procent, Team UAE), Remco Evenepoel (32,7 procent, Quick-Step Alpha Vinyl) en Alejandro Valverde (32,7 procent, Movistar).

Na De Lie volgt in die ranking Mathieu van der Poel (26,86 procent, Alpecin-Deceuninck), Alexander Vlasov (26,65 procent, BORA-hansgrohe), Simon Yates (26,54 procent, BikeExchange) en Wout van Aert (26,44 procent, Jumbo-Visma).

Van die bovengenoemde ploegen zijn alleen BikeExchange (als 16e, met 14.173 punten) en Movistar (als 18e, een plaatsje beter dan Lotto-Soudal) verwikkeld in de strijd om het WorldTourbehoud. Voor de Spaanse en Belgische ploeg moet dus een 42-jarige en een 20-jarige coureur de meubelen redden. Symbolisch voor de malaise.

Daarom laat Lotto-Soudal Arnaud De Lie ook niet deelnemen aan het WK voor beloften in Wollongong, waar hij nochtans een van de favorieten geweest zou zijn op een parcours met 2520 hoogtemeters.

De Waal moet in de eendagskoersen tot het einde van het seizoen (van 1.1 tot WorldTour) punten blijven rapen. Dat zou met de reis heen en terug naar Australië niet mogelijk geweest zijn.

Een veel prestigieuzere wereldtitel zou wel 200 punten hebben opgeleverd, maar in Europa kan De Lie meer punten behalen voor Lotto-Soudal.

En dat heeft absolute prioriteit. Jammer genoeg.