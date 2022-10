Hoe Van Aert, Evenepoel en Kopecky wielerland België naar ongeziene hoogtes stuwden

Het wielerseizoen loopt deze week op zijn allerlaatste benen, maar aan de UCI World Rankings zullen die wedstrijden nog weinig veranderen. Wat zijn de opmerkelijkste vaststellingen in de verschillende klassementen? Een overzicht in 10 cijfers.

3

Zoveel Belgen zullen in de top tien van de World Ranking bij de mannen eindigden: Wout van Aert als tweede, Remco Evenepoel als derde en Arnaud De Lie als zesde.

Een unicum sinds het invoeren van het FICP-klassement in 1984 (wat later het UCI/ProTour/WorldTourklassement en de World Ranking werd). Zoals ook twee landgenoten in de top drie van die individuele klassementen een primeur is.

3

Voor de zoveelste keer op rij eindigt Wout van Aert in de top drie van de World Ranking: derde in 2020, tweede in 2021 en 2022. Geen enkele landgenoot deed hem dat sinds 1984 voor. Philippe Gilbert en Tom Boonen haalden elk twee keer het podium. Gilbert was eind 2011 wel ’s werelds nummer één.

6106

Het aantal punten dat België meer scoorde dan Spanje, het nummer twee in de World Ranking voor landen: 17.951 vs. 11.845 punten. De grootste voorsprong voor het beste land, zowel qua punten als qua percentage, sinds de invoering van de Pro/WorldTour in 2005.

History for Belgium in Australia 😃 pic.twitter.com/92HWsa2K1P — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) September 25, 2022

43

Zoveel procent van het aantal punten van Quick-Step Alpha Vinyl in de teamranking scoorde Remco Evenepoel. Geen enkele renner heeft een groter aandeel in het puntentotaal van zijn ploeg.

Tadej Pogacar is goed voor 39,50 procent van de punten van UAE Emirates, neoprof Arnaud De Lie voor 33,5 procent van de punten van Lotto-Soudal en Wout van Aert voor 33,2 procent van de punten van Jumbo-Visma.

2

Voor het zoveelste opeenvolgende seizoen bezet Tadej Pogacar de koppositie van de individuele World Ranking én kroonde hij zich tot de internationale zegekoning (16 stuks in 2022).

Alleen Philippe Gilbert realiseerde deze eeuw één keer een dergelijke dubbelslag, in zijn superseizoen 2011. Voor de eeuwwisseling (toen nog met het FICP/UCI-klassement) deden alleen Laurent Jalabert (1995 en 1997), Tony Rominger (1994) en Sean Kelly (1984, 1986 en 1987) hen dat voor.

Ook opmerkelijk: Pogacar behaalde dit seizoen twaalf zeges in de WorldTour, één meer dan de som van de WorldTouroverwinningen van Astana (0), Movistar (1), Cofidis (2), Lotto-Soudal (2), EF Education-Easy Post (3) én AG2R Citroën (3).

What an incredible season for Tadej Pogačar 😲



It's hard to pick a favourite – but these are his six best wins of 2022 🏆 pic.twitter.com/Jfk4mBbewp — Velon CC (@VelonCC) October 10, 2022

6

De zoveelste plaats bekleedt Quick-Step Alpha Vinyl in de World Ranking voor teams. Ondanks de vele punten van Evenepoel het slechtste resultaat voor de ploeg van Patrick Lefevere sinds de zevende plaats in 2016. Sindsdien haalde Quick-Step altijd de top twee, waaronder driemaal de eerste plaats. Tot 2022.

Intermarché-Wanty-Gobert doet als vijfde zelfs één plaats beter. En behaalt met voorsprong het beste resultaat in de teamgeschiedenis (vorig jaar werd de ploeg van Hilaire van der Schueren nog 14e, in 2020 20e). Lotto-Soudal degradeert uit de WorldTour, na een 17e stek in 2020, 18e plaats in 2021 en een 15e plaats in 2022.

Het Nederlandse Jumbo-Visma is voor de tweede keer in drie jaar (2020 en 2022) het beste team in de World Ranking.

17

Voor de zoveelste keer eindigde de vandaag 42-jarige Alejandro Valverde in de top elf van de individuele seizoensranking (UCI/Pro/WorldTour/World Ranking): van een zevende plaats in 2003 tot een tiende in 2022.

Enige uitzonderingen zijn de jaren 2010 en 2011 (dopingschorsing) en 2020 (53e in coronaseizoen).

Met zijn 1996 punten was Valverde, die in Lombardije zijn allerlaatste profrace reeed, ook de best scorende Spanjaard in de individuele World Ranking van 2022. Mede daardoor eindigde Spanje voor het eerst sinds 2016 nog eens in de top twee van de landenranking.

Podríamos decirte muchas cosas, @alejanvalverde, pero sin duda, la más importante es:



🚀💙 G R A C I A S 💙🚀



Disfruta de #LaÚltimaBala y de lo que viene. Para nosotr@s, siempre serás el mejor. pic.twitter.com/pJ756TYgAZ — Movistar Team (@Movistar_Team) October 7, 2022

10

De plaats in het landenklassement van Italië. Het laagste klassement ooit voor het ter ziele gegane toonaangevende wielerland.

Tussen 1996 en 2005 eindigde Italië zelfs telkens op nummer één. Daarna viel het slechts één keer buiten de top vijf (zevende in 2016). Tot 2022.

14

Dankzij drie vrouwen in de top vijf van de individuele World Ranking (Annemiek van Vleuten op één, Lorena Wiebes op twee en Demi Vollering op vijf) is Nederland voor de zoveelste keer de beste wielernatie bij de vrouwen.

Ook opvallend: nooit was de voorsprong kleiner op het nummer twee, dit seizoen Italië. Dat haalde met 12611,99 punten 88 procent van het puntenaantal van Nederland (14322,84).

Ter vergelijking: vorig jaar sprokkelden Van Vleuten en co bijna het dúbbele van de punten van het nummer twee, toen ook Italië.

4

Op de zoveelste plaats, dankzij zeges in onder meer de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, is Lotte Kopecky geëindigd in de World Ranking, haar hoogste positie sinds ze tot de internationale top doorstootte. Alleen Jolien D’hoore deed als Belgische ooit één plaats beter: derde in 2015.

De vierde stek van België in het landenklassement bij de vrouwen (dankzij ook een 47e plaats voor Shari Bossuyt en een 50e voor Julie De Wilde in de individuele World Ranking) is wel het beste resultaat ooit. Dat was voor 2022 een zesde plaats (in 2015, 2019 en 2020).