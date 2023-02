Hoe Philippe Gilbert Lotto-Soudal overtuigde om vol voor Arnaud De Lie te gaan

Arnaud De Lie brak vorig jaar in zijn debuutseizoen bij de profs meteen door en bevestigde ook al de voorbije weken. Philippe Gilbert moest echter Lotto-Soudal overtuigen van het potentieel van de jonge Belg, zo vertelt hij in de Wielergids 2023 van Sport/Wielermagazine.

Wanneer had de ploeg door hoeveel potentieel Arnaud heeft?

Gilbert: ‘De eerste koers die ik samen met Arnaud reed, was Le Samyn. Toen had ik het al door. Hij had ’s zondags een flinke klap moeten incasseren in Kuurne (waar hij er na 160 km werd afgereden terwijl hij de sprint voor Ewan had moeten aantrekken, nvdr), maar ik zag aan zijn pedaalslag dat hij goed was. Nu ken ik de Vlaamse koersen goed genoeg om te weten dat je die niet mag ondergaan. Daarom heb ik, toen we op het lokale circuit kwamen, in de oortjes gezegd dat we voor Arnaud moesten rijden. Zoals zo vaak gaven de sportbestuurders geen teken van leven, dus heb ik zelf mijn verantwoordelijkheid genomen. Het was immers zonneklaar dat Arnaud onze best kans vormde. Jammer genoeg heeft Victor Campenaerts ons die dag iets gelapt, hij heeft ons die koers doen verliezen.’

De Lie: ‘Natuurlijk, als je een Philippe Gilbert zoiets hoort zeggen in de oortjes, dan geeft dat een boost aan je vertrouwen. En vooral: hij voegde de daad bij het woord. Ik zie nog zo voor me hoe hij me op sleeptouw nam en riep dat ik in zijn wiel bij de laatste rotonde voor de massasprint langs links moest gaan. Als een echte lead-out. Als je zijn palmares ziet, dan denk je toch: echt geweldig dat hij dat wil doen voor een broekje als ik. En bij de debriefing in de bus deed hij er nog een schepje bovenop.’

Wat heb je dan gezegd in de bus?

Gilbert: ‘Dat het tijd was dat ze hun ogen opentrokken. Dat we in de ploeg een jongen hadden die ons koersen kon laten winnen en dat het tijd werd om hem de middelen daartoe te geven. Hij moest dat vertrouwen krijgen van heel de ploeg. Ik denk dat die boodschap wel aangekomen is.’

De Lie: ‘Absoluut! Vijf dagen later won ik met de Grote Prijs Monseré mijn eerste koers in België. Dat was dus een positieve debriefing, kun je wel zeggen!’ (lacht)