Remco Evenepoel: in een recordtempo naar eindzege in eerste grote ronde

Vlugger dan iedereen het verwachtte, maakte Remco Evenepoel (22) zijn droom waar: een grote ronde winnen (als hem in de slotrit niets overkomt). Hoe uitzonderlijk is zijn eindzege in de Belgische en internationale wielergeschiedenis? Een overzicht in 10 straffe cijfers.

5

Amper zoveel jaar plus 5 maanden en 9 dagen nadat hij zijn eerste koers reed (bij de junioren in Zoutleeuw, op 2 april 2017) zal Remco Evenepoel zondag (zonder val) zijn eerste grote ronde winnen, op een leeftijd van amper 22 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Hij wordt daarmee de vierde jongste eindwinnaar van de Vuelta (na Angelino Soler 1961, Gustaaf Deloor 1935 en Frans De Mulder 1960).

Nog opmerkelijker: geen renner in moderne wielertijden heeft na zijn eerste koersstapjes in zo’n korte periode (van amper vijf jaar) de top DRIE van de Giro, Tour of Vuelta gehaald.

Waarin Evenepoel, niet te vergeten, bijna een jaar verloor door zijn val in Il Lombardia 2020, én bovendien zijn lichaam moest omvormen van gespierde voetballer tot coureur.

4e

Pas de zoveelste Belgische renner is Remco Evenepoel die sinds de jaren negentig in de top VIJF van een grote ronde eindigt: Johan Bruyneel werd derde in de Vuelta van 1995, Thomas De Gendt veroverde diezelfde podiumplaats in de Giro van 2012, en Jurgen Van den Broeck eindigde als derde en vierde in de Tour van 2010 en 2012.

Zo schaars was Belgisch rondesucces (voor de ereplaatsen dan nog) de voorbije dertig jaar.

49

Het duurde 44 jaar eer er nog eens een Belg een grote ronde kon winnen (Johan De Muynck), maar het was nog langer wachten op een landgenoot die in de leiderstrui won op een aankomst bergop: Remco Evenepoel deed het afgelopen donderdag op de Alto del Piornal. 49 jaar nadat ene Eddy Merckx in de Giro van 1973 triomfeerde in Andalo.

De laatste Belg die in een grote ronde een tijdrit én een etappe op een aankomst bergop won? Ook Eddy Merckx in de Giro van 1973, waarin hij de beste was in de proloog in Verviers, op de Monte Carpegna en in Andalo.

49

Even lang is het geleden dat er een Belg, voor Evenepoel (Luik-Bastenaken-Luik en Vuelta in 2022), een monument én een grote ronde won in hetzelfde jaar.

Alweer Eddy Merckx, die in 1973 de Vuelta en de Giro op zijn naam schreef, nadat hij eerder dat seizoen de snelste was geweest in Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik.

Sinds 2000 hebben dat alleen Tadej Pogacar (2021), Primoz Roglic (2020), Danilo Di Luca (2007) en Damiano Cunego (37) zo’n dubbel gerealiseerd.

Evenepoel is daarnaast de eerste renner ooit die de Clásica San Sebastián én een grote ronde in hetzelfde jaar wint.

10

Zoveel rittenkoersen bij de profs heeft Remco Evenepoel nu op zijn palmares staan, op een totaal van 23 deelnames, of een winstpercentage van 44 procent.

Geen enkele Belg heeft zoveel rondes (klein of groot) gewonnen sinds Freddy Maertens. Die mag pronken met 13 eindzeges, onder meer de Vuelta van 1977, als laatste Belg voor Evenepoel.

❤️El líder de la CG ha superado todos los ataques de sus rivales para llegar a Madrid de rojo. ¡Minuto de La Roja!



❤️Evenepoel held off all the attacks to ensure he will get to Madrid in red. Red jersey minute!@CarrefourES #CarrefourConLaVuelta #LaVuelta22 pic.twitter.com/mWgYKQ8zYv — La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2022

16

Zoveel dagen droeg Remco Evenepoel de rode trui in de Vuelta, sinds de zesde rit. Deze eeuw heeft slechts één renner minstens zolang de leiderstrui in zijn bezit gehad tijdens de Ronde van Spanje: Chris Froome, in 2017, toen die al leider werd op dag drie, met bovendien een sterk Team Sky in steun.

Voor een renner van jonger dan 23 is zo’n lange onafgebroken regeerperiode, leidend tot eindwinst in een grote ronde, zelfs nog uitzonderlijker: over drie weken, met minstens 20 ritten, hebben alleen Romain Maes (leider van start tot finish in de Tour van 1935) en Gustaaf Deloor (leider na de tweede rit in de Vuelta van 1936) dat als U23-renner tot een goed einde gebracht.

Na de Tweede Wereldoorlog? Niemand. Alleen Felice Gimondi greep in de Tour van 1965 het geel al na de derde etappe, en won uiteindelijk ook, maar de Italiaan stond de leiderstrui ook twee dagen af, aan Bernard Vandekerckhove.

34

In zoveel procent van de 153 etappes die hij in al zijn rondes als prof gereden heeft, droeg Evenepoel de leiderstrui van het algemene klassement: na de slotrit van de Vuelta al liefst 52 keer.

36

Zoveel profzeges (UCI) telt Remco Evenepoel nu. Geen Belg in de moderne wielerwielergeschiedenis die in de buurt komt. Tom Boonen was al 25 jaar, 3 maanden 12 dagen oud toen hij die kaap rondde.

Zelfs Tadej Pogacar telde al meer levensjaren (23 jaar, 5 maanden en 22 dagen) toen hij zijn 36e profkoers won: de tweede rit van Tirreno-Adriatico dit jaar. Al had de Sloveen uiteraard toen al wel twéé monumenten en twéé Rondes van Frankrijk gewonnen.

40,847

De gemiddelde snelheid, in kilometer per uur, van Remco Evenepoel tot en met de 20e Vuelta-etappe. Tenzij het peloton zondag richting Madrid heel erg lanterfant, wordt het de snelste Ronde van Spanje sinds 2003 (42,550 km per uur), in de hoogdagen van de Spaanse ‘brommers’. Toen de Vuelta qua totale afstand ook doorgaans zo’n tien procent korter was dan de jongste jaren.

3

De zege van Evenepoel is de eerste in een grote ronde in de geschiedenis van de Quick-Stepploeg (sinds het ontstaan in 2003). En voor het team ook pas de négende eindwinst op bijna 20 seizoenen in een rittenkoers die nu gecatalogeerd is als WorldTour.

Het is ook pas de derde pódiumplaats in een Grand Tour, na de tweede plaatsen van Rigoberto Uran in de Giro van 2014 en van Enric Mas in de Vuelta van 2018.

De kans is reëel dat Remco Evenepoel daar nog een paar aan zal toevoegen. En (misschien) ooit het ontbrekende hiaat van het Quick-Stepteam zal opvullen: een podiumstek/zege in de Tour de France.