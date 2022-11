José De Cauwer: ‘Dat hele puntenverhaal van Lotto-Soudal… Zo leer je niet koersen’

José De Cauwer en Serge Pauwels blikken in de najaarsspecial van Sport/Wielermagazine terug op het seizoen. En daarin is De Cauwer niet mals voor het beleid van Lotto-Soudal.

Laat ons overgaan naar Lotto-Soudal. ‘Arnaud De Lie, onthoud die naam’, zei je Serge. Een voorspelling van formaat.

Serge Pauwels: ‘Internationaal gezien was Biniam Girmay ontegensprekelijk dé revelatie, in België was dat Arnaud De Lie. Negen overwinningen, en zijn strafste toer haalde hij misschien wel uit in de Famenne Ardenne Classic begin oktober. Hij kwam ten val op 900 meter van de finish, maar eindigde toch nog als vijftiende. Wat een coureur! Lotto deed een voortreffelijke zaak door De Lie langer aan zich te binden. Op hem kun je bouwen.’

Zijn resultaten alleen volstonden niet om in de WorldTour te blijven.

José De Cauwer: ‘Ze koersen nog altijd te veel voor de façade. Dat hele puntenverhaal is nefast geweest voor Lotto-Soudal. Zo leer je renners niet koersen en zo leer je hen ook niet om te winnen. Wat heeft Florian Vermeersch niet allemaal gedaan?’

Pauwels: ‘Hij heeft bijzonder weinig rust gekend tijdens het seizoen. Na een wedstrijd zaten er vijf dagen tussen en dan ging hij alweer ergens anders koersen.’

De Cauwer: ‘Ze gingen vooral veel te nerveus te werk. Als Jumbo-Visma op kop rijdt, laat het dan zo en ga niet aan de andere kant van de weg tegengas geven. Het is een kwestie van paniek.’

Wie was daar verantwoordelijk voor?

Pauwels: ‘Zoiets sijpelt van boven naar beneden, in dit geval dus vanuit John Lelangue. Anderzijds zie ik de toekomst wel rooskleurig in voor dat team, omdat er genoeg jong talent aanwezig is. Dan denk ik naast De Lie bijvoorbeeld ook aan Alec Segaert. Maar het hangt er natuurlijk van af hoe de ploeg geleid gaat worden.’

De Cauwer: ‘Er was te weinig systeem. Je mag niet verwachten van jonge mannen dat zij de lijnen gaan uitzetten. Bij Quick-Step heb je Lefevere en daaronder Wilfried Peeters en Tom Steels, mannen met ervaring en kennis. Noem mij het team van Lotto dat de leiding heeft? Je had Lelangue, maar wie kwam na hem? Wie is daar de Fitte Peeters? Ik zie hem niet bij Lotto. Wie is daar Tom Steels, de man van de rust, de metertjes en wat weet ik allemaal? Wie bepaalt bij Lotto het sportieve beleid? Is dat Maxime Monfort of Nikolas Maes? Ik weet het niet.’

Pauwels: ‘Dat is inderdaad niet duidelijk. Iemand moet dat mandaat krijgen.’

De Cauwer: ‘Of nemen: voet tussen de deur en durven de tactische lijnen uit te zetten. Ik heb niets tegen Lelangue, maar het verhaal bij Lotto is alleszins niet mooi geëindigd. Als hij het de beste beslissing vond om Marc Sergeant en Herman Frison aan de kant te schuiven, dan moest hij dat doen, maar hij had dat veel vroeger kunnen communiceren. En dan Philippe Gilbert en John Degenkolb binnenhalen. Gilbert, daar kan ik nog inkomen. Met hem kon hij de Loterij en het land nog paaien, maar Degenkolb? Op een gegeven moment moet je durven toe te geven: het was niet goed.’

