José De Cauwer en Serge Pauwels blikken nog eens terug op het voorbije wielerjaar en komen daarbij ook terug op de voorspellingen die ze deden in onze wielergids dit voorjaar.

Hoe Wout van Aert het hele seizoen op een heel hoog niveau …

De Cauwer: (pikt in) ‘Het is onmogelijk om nog meer uit Wout van Aert te halen. Wat hij nu laat zien, is al fenomenaal. Qua sérieux is Wout van Aert hét voorbeeld.’

Pauwels: ‘Daar kan ik je een mooie anekdote over vertellen. De avond voor het WK kwam Wout na het eten naar de tafel van het personeel. Hij sprak er diëtist Martijn Redegeld aan, de man die in Australië voor al onze renners de voedingsschema’s opstelde en minutieus met een weegschaaltje koolhydraten en dergelijke afwoog. ‘Martijn, ik zie dat er nog een snack op staat voor straks, maar ik merkte dat die fruityoghurt negen gram vet bevat. Ben je zeker dat het juist is?’ Om maar aan te geven hoe ver hij daarin gaat.’

De Cauwer: ‘Wat ben ik blij dat ik vroeger gekoerst heb en niet nu! Ik twijfel eraan of ik zó consciëntieus met alles zou kunnen omgaan. En ik denk dat Mathieu het er ook moeilijk mee heeft. Daarmee zeg ik niet dat hij niet voor zijn vak leeft. Hij doet dat wel, want anders kun je niet presteren zoals hij. Maar toch zit ik ergens nog op mijn honger en wil ik weten: wat heeft die kerel écht allemaal in petto?’

Om de vraag af te maken: Van Aert kent andermaal een uitzonderlijk seizoen, maar Serge zei vorige keer: ‘Als zijn carrière voorbij is, dan wil Wout kunnen zeggen dat hij twee of drie keer de Ronde Van Vlaanderen of Parijs-Roubaix gewonnen heeft.’ Als gevolg van het coronavirus moest hij passen voor Vlaanderen en in Roubaix was er eentje beter. Het moet toch ergens knagen dat zijn teller in die twee klassiekers nog op nul staat?

Pauwels: ‘José heeft toen ook gezegd dat hij daarom geen mindere renner is, maar ja: terwijl Van der Poel al twee keer de Ronde van Vlaanderen won, blijft Milaan-Sanremo op dit moment het enige monument dat Wout al op zijn naam wist te schrijven.’

De Cauwer: ‘Hij steekt er zo boven uit dat je ervan uitgaat dat hij gaat winnen, maar er gebeurt altijd wel iets.’

Pauwels: ‘Ik had dat gevoel vooral in de Tour, hoe fantastisch die voor hem ook was. Je kunt zodanig goed zijn dat je denkt: ‘ik heb hier elke dag kansen’, maar dat je vergeet om die te verzilveren. Vond je dat ook niet, José?’

De Cauwer: ‘Tja, hij maakte enerzijds deel uit van een geweldige luxeploeg, maar anderzijds zat hij gevangen. Hij geeft alleszins meer aan dat team dan hij krijgt. Maar goed, dat heeft niets met die klassiekers te maken, want daarin werd hij uitstekend ondersteund.’

Lees de volledige terugblik van De Cauwer en Pauwels in de nieuwe Sport/Wielermagazine vanaf donderdag 27 oktober.