Koen Pelgrim, coach van Remco Evenepoel, kijkt vooruit: ‘Nog 4 hindernissen’

Remco Evenepoel wacht donderdag in de Vuelta de eerste van nog vier belangrijke hindernissen onderweg naar Madrid. ‘Vier of zes zware etappes. De optimist in mij houdt het bij vier’, zei coach Koen Pelgrim.

De aankomst op de Peñas Blancas donderdag, een klim van 19,6 km, gemiddeld aan 6,7%, oogt niet super steil, enkel na zes kilometer wachten enkele stroken van 15 à 16%. Zelf sprak Remco Evenepoel over vijf grote hindernissen na de tijdrit, inclusief de etappe van donderdag, coach Koen Pelgrim telt vier of zes etappes.

‘Je hebt de etappe van donderdag met een lange, maar niet zo steile klim’, legde hij uit. ‘Dan heb je het weekend met twee aankomsten bergop. Op zaterdag wacht de finish naar Sierra de la Pandera (8,6 km aan 7,6%). Het is een steile en onregelmatige klim, maar niet zo heel lang, dus het lijkt me dat daar niet echt grote verschillen kunnen gemaakt worden. De aankomst van zondag in de Sierra Nevada (19,4 km aan 8%) is dan weer andere koek. Die klim is heel steil in het begin en dat is lastig, zeker in combinatie met het feit dat je daarna nog zo lang bergop moet rijden. Als er vroeg wordt aangevallen, kunnen daar grote verschillen gemaakt worden, maar als het na het steile stuk niet te veel uit elkaar ligt, lijkt het me moeilijk om nog ver weg te rijden.’

‘In week drie heb je in het begin nog twee aankomsten bergop (de ritten op woensdag en donderdag, red.) en vervolgens de zaterdagetappe in de buurt van Madrid met de laatste finish bergop, maar dan gaat het wel de hele dag op en af. Mogelijk is dit nog een gevaarlijke rit, die twee andere etappes beschouw ik als iets minder gevaarlijk. Op die manier kom ik aan vier zware uitdagingen waar je verschillen zal zien, maar je kan er dus ook zes tellen.’

Evenepoel leidt comfortabel in het klassement, maar heeft weinig ervaring in grote rondes, het is de grote onbekende factor in deze Vuelta. ‘Uiteraard kan er nog vanalles gebeuren’, besluit Pelgrim. ‘Je kan eens een slechte dag hebben, ziekjes worden. Het is geen vast gegeven. Klassementsrenners zoals Roglic en Pogacar zullen ook wel eens slechte dagen gekend hebben in een grote ronde. Niemand kan drie weken altijd hetzelfde niveau aanhouden. Dus dat is niet erg. Nu gaat voorlopig alles goed, hebben we de controle. En als Remco z’n niveau kan houden, dan ziet het er goed uit.’