Laurens Sweeck soleert naar zege in Maasmechelen

Laurens Sweeck heeft zondag in Maasmechelen de vierde manche van de wereldbeker gewonnen. De 28-jarige renner van Crelan-Fristads haalde het na een solo die hij opzette net over half cross. De Nederlander Lars van der Haar werd tweede voor Eli Iserbyt. Michael Vanthourenhout viel net naast het podium. Niels Vandeputte eigende zich de vijfde plaats toe. Eli Iserbyt blijft leider in het klassement, maar ziet Laurens Sweeck naderen tot 23 punten.

Het was Laurens Sweeck die heel sterk startte en als eerste het veld mocht inrijden. Achter hem denderden onder meer Quinten Hermans, Lars van der Haar en Eli Iserbyt. Na iets meer dan één minuut cross schoof het voorwiel van Quinten Hermans weg en sloeg de renner van het Tormans Cyclocross-team tegen de vlakte.

De tweede ronde werd aangesneden door een kopgroep die zes renners sterk was. Daar maakten Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte, Daan Soete en Lars van der Haar deel van uit. De rest volgde echter op een zakdoek. Van der Haar moest daarop de materiaalpost in en werd zo teruggeslagen naar de 13e plaats. In de derde ronde stokte voorin het tempo en op die manier vormde zich een kopgroep met 17 renners.

Na 23 minuten cross ging Laurens Sweeck versnellen. Enkel Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout waren bij machte om hem te volgen. Half cross nam Eli Iserbyt de kop van de wedstrijd over, maar hij ging net iets te enthousiast tekeer en sloeg tegen de vlakte. Laurens Sweeck ging daarop versnellen en liet Michael Vanthourenhout in de steek.

Met nog drie ronden te rijden reed Lars van der Haar op 15 seconden van Laurens Sweeck. Eli Iserbyt, bezig aan een schitterende remonte na zijn val, volgde op 19 seconden. De Zwitser Kevin Kühn reed in het gezelschap van de Nederlander Joris Nieuwenhuis en Michael Vanthourenhout. Met nog iets meer dan twee ronden voor de boeg sloegen Eli Iserbyt en Lars van der Haar de handen in elkaar in de jacht op Laurens Sweeck, maar ze reden toen al op 33 seconden. Sweeck moest wel de materiaalpost in, maar verzekerde zich daarop alsnog van zijn eerste zege van het seizoen en de bijhorende 40 punten in het klassement van de wereldbeker. In de strijd voor de tweede plaats kraakte Iserbyt in de slotronde.