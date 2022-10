Lefevere blijft vaag over Tourdeelname Evenepoel: ‘Pas beslissing in december of januari’

Remco Evenepoel woonde donderdag de voorstelling van het parcours voor de Tour 2023 niet bij, maar in zijn afwezigheid nam teammanager Patrick Lefevere de honneurs waar in het Parijse Palais des Congrès. Op de onvermijdelijke vraag of de wereldkampioen en winnaar van de Vuelta volgend jaar debuteert in La Grande Boucle, bleef de sportieve baas van de Wolfpack op de vlakte.

‘Vandaag kan ik nog niets zeggen. Ik heb nog maar net het parcours ontdekt. Ik sluit niets uit. Ik heb al eerder gezegd dat we de beslissing in december of januari zullen nemen. Het zou dom zijn om nu, net na de bekendmaking van het parcours in het heetst van de strijd, een beslissing te nemen’, vertelde Lefevere.

De tijdrijders komen volgend jaar amper aan hun trekken in de Tour. Er staat slechts een tijdrit over 22 km geprogrammeerd. Dan lijkt het parcours van de Giro, met een pak meer kilometers tegen de klok, beter geschikt voor de wielerkampioen uit Schepdaal.

‘Er wordt door jullie (de media) te veel nadruk gelegd op de tijdritten’, vindt Lefevere. ‘Er zijn nog heel wat andere ritten. Remco heeft dit jaar in de Vuelta bewezen dat hij de anderen bergop kan lossen en een bergetappe kan winnen. Het hoeft niet altijd in tijdritten te gebeuren.’

