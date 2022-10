Lotte Kopecky en Shari Bossuyt pakken wereldtitel ploegkoers op WK baanwielrennen

Lotte Kopecky (26) en Shari Bossuyt (22) hebben zaterdag de wereldtitel gepakt in de ploegkoers op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. De Belgen hielden zich in de eerste wedstrijdhelft gedeisd maar trokken in de laatste 39 rondes de titelstrijd helemaal naar zich toe.

Als enige duo wisten Lotte Kopecky en Shari Bossuyt een bonusronde bij elkaar te rijden. Met 32 punten haalden ze het nipt voor het Franse koppel Clara Copponi-Valentine Fortin (31 ptn). Het brons ging naar de Denen Amalie Dideriksen en Julie Leth (23 ptn).

Achttien koppels trokken op pad voor 120 ronden op het ovaal. De eerste sprint ging naar het Australische koppel, dat de Fransen achter zich liet. Daarna werd de wedstrijd even geneutraliseerd nadat een deel van de lichtinstallatie was uitgevallen. Tijdens de neutralisatie kwamen de Duitse Lea Lin Teutenberg en de Ierse Mia Griffin ten val. De wedstrijdjury besliste de wedstrijd helemaal stop te zetten. Na wat oponthoud werd de ploegkoers weer op gang geschoten en pakten de Britten bij de tweede sprint de 5 punten. Daarop was het de beurt aan de Fransen. De Denen namen de vierde sprint voor hun rekening. Halfweg de koers reden de Fransen aan de leiding met 17 punten. De Australiërs volgden als tweede met 10 punten, de Denen sprokkelden 9 punten. Het Belgische koppel Kopecky-Bossuyt stond op de 10e plaats met 0 punten achter hun naam. Met nog 39 ronden voor de boeg ontbond Lotte Kopecky haar duivels. Shari Bossuyt nam over en zo trokken de Belgen op jacht naar een winstronde en de 20 bijhorende punten. Onderweg pakten Kopecky en Bossuyt wel tweemaal vijf punten en op 17 ronden van het einde ook de bonusronde. Ondertussen waren de Fransen gaan aanvallen, maar ze slaagden niet in hun opzet om ook een bonusronde te pakken. Met nog een sprint te gaan, hadden de Belgen 30 punten en de Fransen 25 punten in de strijd voor goud. In het hectische slot kwamen de Nieuw-Zeelandse en Britse ploeg nog ten val, maar de zege ging wel naar het koppel Kopecky-Bossuyt. Ze haalden het voor Copponi-Fortin, nadat de Denen de slotsprint voor hun rekening namen.

Donderdag veroverde Kopecky al de wereldtitel in de afvallingskoers, vrijdag werd ze zesde in het omnium. Fabio Van den Bossche was vrijdag goed voor brons in de puntenkoers.

Kopecky heeft nu twee gouden WK-medailles in de ploegkoers op zak. Samen met Jolien D’hoore behaalde ze ook in 2017 de wereldtitel op dit nummer.

Zondag verdedigt Kopecky nog haar wereldtitel in de puntenkoers.