Kopecky grijpt nipt naast wereldtitel, Van Vleuten wint met gebroken elleboog

De Nederlandse Annemiek van Vleuten heeft zaterdag voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel op de weg veroverd bij de elite vrouwen. Lotte Kopecky sprintte naar zilver, en schonk België een eerste WK-medaille sinds 1994.

Van Vleuten haalde het, ondanks een breukje in de elleboog, dankzij een late uitval in de slotkilometer, waarna ze in Wollongong nipt een sprintende groep voorbleef. De Nederlandse won zo haar tweede regenboogtrui, na 2019. Eerder dit seizoen won ze ook al de Giro, Tour én de Vuelta.

Lotte Kopecky was met voorsprong de snelste van de achtervolgers en werd tweede, tot haar grote ontgoocheling. Een gemiste kans op een wereldtitel. De Oost-Vlaamse veroverde zo wel de eerste Belgische medaille bij de vrouwen elite sinds Patsy Maegerman in 1994 ook zilver behaalde.

Lotte Kopecky @LotteKopecky is de eerste Belgische 🇧🇪 vrouw die een medaille op het WK verovert sinds Patsy Maegerman in 1994 in Capo d'Orlando.



Toen🥈. Ook nu, in #Wollongong2022 🥈.



Maar het had 🥇kunnen zijn. pic.twitter.com/MpdGYxwKWE — Jonas Creteur (@jonas_creteur) September 24, 2022

Wedstrijdverloop

De Française Gladys Verhulst trok na ruim 10 km alleen op avontuur, maar ruim 30 km verder werd ze opgeslokt door het peloton. Met nog 110 km voor de boeg ontstond een kopgroepje met Julie Van de Velde, de Zweedse Caroline Andersson en de Britse Elynor Bäckstedt.

In het peloton ging Lotte Kopecky tegen de grond, evenwel zonder erg. Voorin moest Andersson Van de Velde en Bäckstedt laten rijden, maar 55 km van de meet was ook het verhaal van het Belgisch-Britse duo afgelopen.

In aanloop naar de finale waagde een rist rensters een aanval, maar niemand slaagde erin een noemenswaardige kloof te slaan. De Australische Sarah Roy mocht een tijdje met een handvol seconden voor de groep uitrijden, maar werd gegrepen. Twintig kilometer voor de streep vormde zich, na een voorlaatste beklimming van Mount Pleasant, een groepje van vijf bestaande uit Elisa Longo Borghini, Cecilie Uttrup Ludwig, Katarzyna Niewiadoma, Liane Lippert en Ashleigh Moolman.

Zij begonnen aan de slotronde met 23 seconden voorsprong op een ruime groep met daarbij Kopecky en de Nederlandse vrouwen, die de slag hadden gemist. Maar ook die ontsnapping droeg niet tot het einde en 13 km voor de streep was de hergroepering een feit.

Verrassing

De Zwitserse Marlen Reusser was de volgende die aanzette. Zij fietste 20 seconden bij elkaar maar werd op de laatste beklimming van Mount Pleasant tot de orde geroepen. Daar spatte de eerste groep uit elkaar en moest Kopecky de kop laten gaan. Opnieuw kwam het vijftal met Longo Borghini, Ludwig, Niewiadoma, Lippert en Moolman samen voorop.

Een groepje met Kopecky volgde op een handvol seconden. Op 1 km van de aankomst smolt het voorin samen. Het leek een groepssprint te worden, maar Van Vleuten verraste met een late aanval en maakte het af. Kopecky was duidelijk de snelste van de achtervolgers en pakte zilver.

De 39-jarige Van Vleuten werd een eerste keer wereldkampioene in 2019. Ze is op de erelijst de opvolgster van de Italiaanse Elisa Balsamo, die vorig jaar triomfeerde in Leuven.

Justine Ghekiere was de tweede Belgische op de negentiende plaats op 13 seconden, Julie De Wilde werd 34e (op 4:57) en Julie Van de Velde 43e (op 5:01). Valerie Demey kwam al vroeg in de wedstrijd ten val, nadat ze het achterwiel van de Duitse Franziska Koch aantikte. Vooral haar rechterdijbeen bleek gehavend. Demey zou uiteindelijk opgeven.

Bij de beloften ging het goud naar de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black (twaalfde in totaal) voor de Britse Georgi Pfeiffer en de Duitse Ricarda Bauernfeind. Julie De Wilde was goed voor de achtste plaats.