Lotte Kopecky verovert wereldtitel in afvallingskoers

Lotte Kopecky heeft donderdag op de tweede avond van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de wereldtitel veroverd in de afvallingskoers. Ze is de eerste Belgische wereldkampioene op het onderdeel.

De 26-jarige Lotte Kopecky kwam als één van de topfavorieten aan de start van het vrouwen-WK in de afvalling. De Antwerpse die is uitgeweken naar Oost-Vlaanderen is regerend Europees kampioene in het onderdeel, en was uittredend vicewereldkampioene. De winnares van vorig jaar, de Italiaanse Letizia Paternoster, verdedigde in Saint-Quentin-en-Yvelines haar wereldtitel niet.

Net als op het EK werd de afvallingskoers opgeschrikt door enkele valpartijen, waardoor er een herstart en neutralisatie kwamen, en met de Japanse Yumi Kajihara een belangrijke concurrente voor Kopecky uit de wedstrijd verdween. Kopecky overleefde zelf alle eliminaties, waarna het een duel werd met de Italiaanse Rachele Barbieri voor goud. Dat trok de Belgische met een langgerekte sprint met overmacht naar zich toe. Barbieri moest zo tevreden zijn met zilver, brons ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Kopecky rijdt later dit WK ook nog het omnium (vrijdag), de ploegkoers (zaterdag) en de puntenkoers (zondag).