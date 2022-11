Lotte Kopecky zoekt nieuwe trainer na relatiebreuk

Lotte Kopecky moet op zoek naar een nieuwe coach na haar relatiebreuk met Kieran De Fauw, die zowel haar trainer als partner was.

Dat nieuws maakte de wielrenster dinsdag bekend op stage met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) in het Turkse Belek.

Onder De Fauw behaalde Kopecky onder meer twee wereldtitels en twee Europese titels in het baanwielrennen. Ze won ook de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en een zilveren medaille op het WK wegwielrennen in 2022.

‘Soms moet je deze beslissing nemen. Een trainerswissel is logischerwijs noodzakelijk. Momenteel ben ik goed omringd door mijn naasten’, aldus Kopecky, die ondertussen aan haar voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen is, dinsdag op een persconferentie in Belek.