Marijn de Vries over de dominantie van Van Vleuten: ‘Bij Evenepoel zegt niemand dat dat slecht is voor het mannenwielrennen’

Net zoals de mannen maken ook de vrouwen zich op voor een nieuw seizoen. Dat zal in het teken staan van het nakende afscheid van Annemiek van Vleuten, die eind dit jaar stopt. Analist Marijn de Vries haalt alvast de loftrompet boven.

Van Vleuten wil haar trilogie in de grote rondes nog eens herhalen.

Marijn de Vries: ‘Dat is haar manier van genieten van de regenboogtrui… (lacht) En als ze daar haar zinnen op heeft gezet, is het waarschijnlijk dat Annemiek dat ook nog een keer gaat waarmaken.’

Wat zegt haar dominantie over het niveau van het vrouwenwielrennen?

De Vries: ‘Dat vind ik altijd zo’n flauwe redenering. Misschien zegt het vooral iets over hoe uniek Annemiek van Vleuten is. Als Wout van Aert in de Tour iedereen op een hoopje rijdt, dag na dag, wordt die vraag toch ook niet gesteld? En als Remco Evenepoel heel het peloton declasseert tijdens het WK, hoor je dat toch ook niet? Natuurlijk is het vrouwenwielrennen nog veel meer in ontwikkeling dan het mannenwielrennen. Op dit moment worden er gigantische stappen gezet. We hebben nog steeds te maken met een peloton waarin de top heel sterk is, maar nog steeds niet zo breed als bij de mannen. Die top wordt wel heel snel breder. En vooral: we hebben te maken met een absoluut fenomeen. Als we over vijftig jaar terugkijken, zullen we constateren dat we met Van Vleuten iemand hebben gehad die volslagen unieke dingen liet zien.’

Anna van der Breggen was haar uitdaagster, maar zit sinds vorig jaar achter het stuur van een volgwagen.

De Vries: ‘Anna van der Breggen wordt in het peloton wel gemist, maar uiteindelijk had Van Vleuten in de laatste jaren laten zien dat ze, als het op pure klimcapaciteiten aankwam, de sterkste was. Ik denk wel dat komend jaar een aantal vrouwen dichterbij gaan komen.’

Aan wie denk je dan?

De Vries: ‘We hadden in de Tour te maken met een aantal valpartijen. Marta Cavalli en Mavi García, Van Vleutens concurrenten uit de Giro, vielen letterlijk weg. Als zij op volle kracht zijn, zal het dit jaar misschien iets spannender worden. En als je ziet hoe groot de stap was die Demi Vollering vorig jaar maakte en hoe relatief ver ze al mee kon in de bergetappes, dan denk ik dat zij dichterbij gaat komen. Vollering is nog jong, de stappen die zij zet, zijn groter dan de minieme verbeterpuntjes die Van Vleuten misschien nog vindt