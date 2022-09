Zondag staat met de wegrit op de mannen het hoogtepunt van deze WK-week in het Australische Wollongong op het programma. Analiste Marijn de Vries wikt en weegt de favorieten. ‘De Belgische ploeg is in de breedte zó sterk. Het is niet alleen Wout en Remco.’

Wie zou op basis van het hele seizoen de verdiende wielerkampioen zijn?

Marijn de Vries: ‘Bij de mannen kun je niet om Wout van Aert heen. Remco Evenepoel zit bij hem in de buurt, maar zo dominant als Van Aert koerste in de Tour, daar kan niemand aan tippen. kan niemand boven. Niemand verdient de regenboogtrui meer dan Van Aert.’

Hebben de Belgen de twee grote WK-favorieten in de ploeg?

De Vries: ‘Zonder twijfel. De Belgische ploeg is bij de mannen wat de Nederlandse is bij de vrouwen. Alle ogen zullen op hen zijn gericht. De twee Belgische kopmannen kunnen de koers helemaal controleren en afmaken. Ik hoop alleen dat ze overeenkomen. Vorig jaar bleek dat lastig. Al kan ik me voorstellen dat de dynamiek tussen die twee veranderd is nu Evenepoel de Vuelta heeft gewonnen. Van Aert ziet hem voortaan als een gelijke.’

Moet je de koers in handen nemen als je de twee favorieten hebt of is dat juist dom?

De Vries: ‘De Belgen hebben geen keus. De andere teams zullen hen op kop dwingen. En geef ze eens ongelijk. De Belgische ploeg is in de breedte zó sterk. Het is niet alleen Wout en Remco.

‘Ik verwacht een klassiek WK-scenario, met veel wachten en een beslissende move in de laatste ronde. Bij de mannen mag je gerust wat later opstaan. Voor zeven uur ga je niet veel missen.’

Geduchte concurrenten zoals Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel kampten met blessures. Zijn zij wel in vorm?

De Vries: ‘Van Alaphilippe verwacht ik niet veel. Zijn seizoen in de regenboogtrui verliep droevig, met al die valpartijen. Hij mist koerskilometers. Ik zie hem niet op de top van zijn kunnen presteren in Wollongong. Da’s anders voor Van der Poel, die al meerdere malen bewees dat hij zonder koersritme meteen weer bij de besten aanpikt. Aan de andere kant zou het zomaar kunnen dat hij er zondag niet aan te pas komt.

‘Het allergrootste gevaar voor de Belgen komt van Tadej Pogacar. Zijn Sloveense ploeg slaat je niet omver, maar Pogacar heeft geen ploeg nodig. Hij is sterk, snel en heeft een feilloos gevoel voor de juiste ontsnapping. Levensgevaarlijk. van Aert en Evenepoel moeten hun getalsterkte uitspelen, dan weet Pogacar niet op wie eerst te reageren. Ik zou niet met hem naar de eindstreep willen.’

