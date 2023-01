Marketingexpert Soudal: ‘Evenepoel afkopen? Dat kan, maar het is nefast voor de sport’

Quick-Step gaat komend seizoen als Soudal-Quick-Step op zoek naar nieuwe successen. Trends sprak met Marko Heijl, de man verantwoordelijk voor sportsponsering binnen Soudal, over onder meer goudhaantje Remco Evenepoel.

Soudal tekende voor Lefevere vooraleer Evenepoel de Ronde van Spanje won en wereldkampioen werd. Is zijn contract alsnog opengebroken?

Marko Heijl: ‘Dat contract is nog steeds ongewijzigd. Remco heeft getekend toen hij nog heel diep zat na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2019. Wie wist of hij zeker helemaal zou terugkeren? Er zijn genoeg voorbeelden van renners die nooit opnieuw hun topniveau hebben gehaald na een zware val. Lefevere heeft het risico wél genomen. Kijk naar de viervoudige Tour-winnaar Chris Froome. Die verdient nog altijd 5 miljoen per jaar bij Israel-Premier Tech, wat hij waard was voor zijn zware val in 2019. Maar sindsdien presteert hij nagenoeg niets meer.’

Er wordt regelmatig op gespeculeerd dat de rijke Britse wielerploeg, Ineos Grenadiers, Evenepoel wil weglokken. Is het contract met Lefevere, en bijgevolg ook met Soudal, wel waterdicht?

Heijl: ‘Over contracten mag ik niet spreken. Er is een contract waarin staat dat Evenepoel vijf jaar bij ons blijft, maar welk contract is waterdicht? Alles is te koop. Voor alles is er een afkoopsom, dus ook voor Remco. Al zou zoiets uitzonderlijk zijn. In voetbal is het bon ton om te marchanderen over contracten, zelfs twee keer per jaar, in die mate dat je er mottig van wordt. Maar in wielrennen is dat eigenlijk not done.

‘De internationale wielerfederatie UCI zit er niet op te wachten dat die koehandel zou beginnen, en Patrick Lefevere zeer zeker ook niet. Dat is niet de cultuur van de wielersport. Als het contract van Remco wordt afgekocht, veroorzaakt dat imagoschade, zowel voor de wielersport als voor de ploeg die dat zou doen.’

Als Evenepoel toch voor het grote geld zwicht, is dat dan het einde van het huwelijk tussen Soudal en de ploeg-Lefevere?

Heijl: ‘Wij gaan ervan uit dat het niet zo zal zijn. Maar ik wil graag opmerken dat elke paar jaar een nieuwe wonderboy opstaat in het wielrennen. Egan Bernal ging de Tour vijf keer winnen en heeft één overwinning. Tadej Pogacar zou vlot vijf keer na elkaar winnen, maar vorig jaar was er Jonas Vingevaard. Wie weet wat de volgende generatie brengt, de Cian Uijtdebroeksen van deze wereld (Uijtdebroeks geldt als een groot klimtalent, nvdr)?

‘Sport is de meest onzekere sector op aarde. En dat is positief bedoeld. De grootsheid van sport is juist die onzekere uitkomst. Als we op voorhand hadden geweten dat Argentinië wereldkampioen voetbal ging worden, had ik niet gekeken naar de matchen. We weten niet wie volgend jaar de Tour zal winnen, of wie over vier jaar de tenoren van het peloton zullen zijn. Ook Ineos wist dat niet, want die ploeg dacht dat Bernal jarenlang alles kapot zou rijden.’

Lees het volledige interview met Marko Heijl deze week in Trends of in de Plus-zone.