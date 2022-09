‘Midden alle opgezwollen euforie blijft nuance ook nu op zijn plaats bij de Vueltawinst van Evenepoel’

Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt voor De Zondag terug op de Vueltawinst van Evenepoel. ‘De vraag of hij ook zou gewonnen hebben zonder de opgave van Roglic zal nooit beantwoord worden.’

Moet Remco Evenepoel volgend jaar wel of niet de Ronde van Frankrijk rijden? Het is nu al de vraag voor het komende wielerseizoen. De zege van de Vlaams-Brabander in de Ronde van Spanje brengt dit land in een nieuw delirium. Het is eigen aan de manier waarop de wielersport wordt beleefd.

Midden alle opgezwollen euforie blijft nuance ook nu op zijn plaats. De vraag of Evenepoel ook zou gewonnen hebben zonder de opgave van Primoz Roglic zal nooit beantwoord worden. Maar de vaststelling dat de tegenstand niet van het hoogste niveau was, blijft altijd overeind. Enric Mas, de enig overgebleven tegenstander, hoort niet echt bij de top, de Spanjaard werd al twee keer tweede in de Vuelta, maar bleef in de Tour steken op een vijfde en zesde plaats. Dit jaar stond hij elfde toen hij na achttien ritten door een positieve covid-test moest opgeven.

Niettemin heeft Remco Evenepoel als renner in deze Vuelta stappen vooruitgezet. Hij koerst ook met een andere instelling. Dat hij in de etappe van vorige week zondag naar de Sierra Nevada kilometers op kop reed van een achtervolgend groepje, met Roglic in zijn wiel, was daar tekenend voor. Niet één keer vroeg hij om over te nemen, niet één keer maakte hij daar misbaar over. Remco Evenepoel is perfect in balans met zichzelf. Geen onbezonnen uitspraken meer, geen puberaal gedrag, maar een volwassen attitude, veel respect naar zijn ploegmaats toe en een voortreffelijke communicatie. Net zoals Wout van Aert is Remco Evenepoel geen man van de clichés.

Patrick Lefevere liet eerder al horen dat hij Evenepoel in 2023 liever de Giro dan de Tour ziet rijden. Of dat verandert hangt allicht ook af van het parcours van de komende Ronde van Frankrijk. Hoeveel tijdritten zijn er, hoe zwaar zijn de bergritten? De cols vallen niet te vergelijken met die van de Ronde van Spanje, de tegenstand ook niet. Evenepoel moet op het juiste moment de juiste stappen zetten. Hij zal ongetwijfeld fysiek nog vooruitgang boeken, hetgeen ook zijn explosiviteit zal doen toenemen. Die is dit jaar al verhoogd, zoals in Luik-Bastenaken-Luik bleek, maar in grote rondes moet je ook bij machte zijn tijdens moordende beklimmingen met tempowisselingen uit te pakken. Het is een proces dat je als renner doormaakt. Remco Evenepoel is altijd nog maar 22 jaar.