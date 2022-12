Morgen in Heusden-Zolder: het 250e duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Na een fantastische cross in Gavere kruisen Wout van Aert en Mathieu van der Poel dinsdag in Heusden-Zolder voor de 250e keer in hun veld- én wegcarrière de degens. Een sportieve rivaliteit voor de eeuwigheid die we hebben samengevat in 10 opvallende cijfers.

182

Dinsdag, in de Superprestigecross van Heusden-Zolder, zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor de zoveelste keer samen aan de start van een cyclocross staan: na 51 maal in de jeugdcategorieën (van bij de nieuwelingen) voor de 131e keer bij de elite. (Hun drie gezamenlijke deelnames aan de criteriumcross in Waregem niet meegerekend).

68

In zoveel wegkoersen tekenden WvA en MvdP het startblad, van bij de jeugd tot het jongste WK in Wollongong (UCI-koersen en wedstrijden op de nationale kalender meegeteld, exclusief gezamenlijke deelnames een criteriums).

Samen met hun duels in het cyclocross kom je zo aan 250 wedstrijden, inclusief de cross van dinsdag in Heusden-Zolder.

13

Zoveel jaar en 113 dagen geleden, op 6 september 2009, vond het allereerste duel plaats tussen Van Aert en Van der Poel. In de nieuwelingencross in Essen-Horendonk won de Nederlander voor Daan Hoyberghs en Quentin Jauregui. De Kempenaar eindigde er als zesde.

2014

Pas in dit jaar, op 15 juni, stonden de toen 19-jarige Van Aert en Van der Poel voor het eerst samen aan de start van een wegkoers: de Ronde van Limburg. Toeval of niet: de Nederlander behaalde toen zijn allereerste profzege op de weg, in de sprint. Van Aert werd 46e.

114

Zoveel van hun onderlinge duels in het veld (181 na Gavere) won Mathieu van der Poel, inclusief vijf wereldtitels (jeugd + elite). Van Aert was 45 keer de beste, goed voor vier wereldtitels. Slechts 22 keer triomfeerde een andere crosser.

Op de weg is de balans evenwichtiger: 11 zeges voor de Nederlander en 10 voor Van Aert, 47 won een andere coureur.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel in actie tijdens het WK in Heusden-Zolder 2016, waar de Kempenaar won. Dinsdag nemen ze het daar voor de 250e keer in hun carrière tegen elkaar op. © Belga

34

Zoveel races is het geleden, van de Koppenbergcross op 1 november 2018, dat een veldrijder (Toon Aerts) én Van Aert én Van der Poel kon verslaan in een veldrit waarin beiden startten. In 23 van die crossen eindigden de Kempenaar en de Nederlander als eerste of tweede.

128

Het aantal keer dat beiden op het podium finishten in tot dusver 249 wedstrijden, of ruim 51 procent. Weliswaar hoofdzakelijk in het veld (120 gezamenlijke topdrieplaatsen).

De enige keer dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel op het podium eindigden van een internationaal kampioenschap op de weg: het EK van 2018 in Glasgow, waar de Italiaan Matteo Trentin hen klopte in de sprint. © Belga

92

Zoveel maal eindigden Van Aert en Van der Poel, op die 128 podiumplaatsen, als eerste of tweede (in wisselende volgorde). Of in liefst 36,8 procent van hun totale aantal duels (249) bij de jeugd en de profs tot nu toe. De eerste keer was in de juniorencross in Hamme-Zogge, op 13 november 2011, toen de Nederlander won.

3

Amper zoveel keer finishten ze als eerste of tweede op de weg (exclusief criteriums): in de Bruges Cycling Classic 2017, in de Ronde van Vlaanderen 2020 (met de fameuze sprint in Oudenaarde) en in de derde rit van Tirreno-Adriatico 2021 (ook in een sprint bergop).

Mathieu van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen. In een man tegen man duel klopt de Nederlander Wout van Aert van Jumbo-Visma. Het commentaar is van @giolippens pic.twitter.com/4xZzSlEHe1 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) October 18, 2020

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

3

Slechts zoveel rittenkoersen hebben Van der Poel en Van Aert samen beëindigd: de Belgium Tour en de Ronde van Luik in 2015, plus Tirreno-Adriatico in 2021. In de twee Rondes van Frankrijk (2021/2022) waarin beiden startten, gaf Van der Poel telkens op, waarvan één keer gepland.