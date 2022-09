Nathan Van Hooydonck na WK Mixed Relay: ‘Voor mij hoeft dit niet meer’

Voorafgaand aan het WK was het enthousiasme al niet echt groot te noemen bij de Belgische gemengde estafetteploeg en met een achtste plaats, trager dan Nederland dat twee maal slechts met twee renners reed, vielen de Belgen woensdag ver buiten de prijzen op het WK Mixed Relay in het Australische Wollongong met een achtste plaats.

‘We hebben ons best gedaan’, klonk het bij Chinees vrijwilliger Nathan Van Hooydonck. ‘Al was de wind best vervelend. In de opwarming was het nog erger, tijdens de koers zelf viel het uiteindelijk mee, maar af en toe was het verraderlijk. Het waren windstoten en je rijdt toch met volle wielen, dus ik vond het soms best gevaarlijk. Een zwieper is snel gemaakt en je hebt met het Belgische team ook niet die routine die er wel is met je eigen ploeg. Dan ben je beter op elkaar ingespeeld. Al bij al vind ik dat het we het goed hebben gedaan nog. We zijn heelhuids aangekomen.’

Van Hooydonck is geen fan van de discipline. ‘Voor mij hoeft dit niet opnieuw. Dit format is niet echt mijn ding. Waarom niet gewoon een ploegentijdrit voor mannen en een voor vrouwen? Dat hoeft niet met merkenploegen, dat kan ook met landenploegen. Ik vind dat mooier. Dat lijkt me leuk. Hier ben ik niet zo’n fan van, maar het was een goede prikkel voor zondag. We zijn toch nog eens diep gegaan.’