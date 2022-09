Nú al is 2022 het beste Belgische wielerseizoen in ruim 40 jaar

Voor het eerst sinds 1978 won er nog eens een landgenoot een grote ronde, maar dat is niet de enige reden waarom 2022 het beste Belgische wegseizoen in ruim veertig jaar wordt. En dan kunnen er nog twee wereldtitels volgen. Een overzicht aan de hand van 10 redenen.

1. Het duurde 44 jaar eer er nog eens een Belg een grote ronde kon winnen (Johan De Muynck in de Giro van 1978), maar het was nog langer wachten op een landgenoot die, voor Remco Evenepoel (Luik-Bastenaken-Luik en Vuelta in 2022), een monument én een grote ronde in hetzelfde jaar op zijn palmares zette.

Uiteraard Eddy Merckx, die in 1973 de Vuelta en de Giro op zijn naam schreef, nadat hij eerder dat seizoen de snelste was geweest in Parijs-Roubaix én Luik-Bastenaken-Luik.

2. Al even zeldzaam is de Ardense dubbel, gerealiseerd door twee Belgische renners, met naast Evenepoel ook winst voor Dylan Teuns in de Waalse Pijl.

De laatste keer dat dat gebeurde? 1975, met zeges voor André Dierickx (Waalse Pijl) en Eddy Merckx (Luik-Bastenaken-Luik).

Het podium van La Doyenne kleurde zelfs volledig Belgisch, met Evenepoel, Quinten Hermans en Wout van Aert. Dat was al sinds 1976 niet meer gebeurd, met toen Joseph Bruyère als winnaar voor Freddy Maertens en Frans Verbeeck.

3. Voor het eerst sinds ADR in 1989 (de fameuze zege van Greg LeMond in de Tour, met José De Cauwer als ploegleider) won een Belgische ploeg (Quick-Step Alpha Vinyl) een grote ronde.

4. Belgische renners hebben dit jaar tien ritoverwinningen in grote rondes behaald: Wout van Aert (drie), Jasper Philipsen en Remco Evenepoel (elk twee), Thomas De Gendt, Dries De Bondt en Yves Lampaert (elk één).

Dat is het hoogste aantal sinds 1985 (toen ook tien stuks). Ook de oogst in de Tour (zes ritzeges) was de grootste sinds 1985.

5. In de jongste Worldranking van de UCI bekleden Wout van Aert en Remco Evenepoel plaats twee en drie, met 4535 punten en 4167,5 punten, na koploper Tadej Pogacar (4836 punten).

Gezien hun voorsprong op de vierde, Jonas Vingegaard (3073), is de kans zeer reëel dat beiden in die top drie zullen blijven op het einde van het seizoen. Met de amper twintigjarige Arnaud De Lie (zevende) staat er zelfs nog een derde landgenoot in de top tien, dankzij zijn vele zeges in kleinere eendagskoersen.

De laatste en enige keer dat België twéé renners had in de mondiale top tien van de FICP/UCI/WorldTour/WorldRanking (in die chronologische volgorde, sinds 1984): 1987, met Claude Criquielion en Eric Vanderaerden, op plaats… vijf en zes.

6. Die cijfers weerspiegelen zich ook in de Worldranking: België staat in het landenklassement op kop met 17039 punten. Liefst 5648 punten meer dan Frankrijk, het nummer twee.

Als Evenepoel en co die voorsprong vasthouden tot het einde van het seizoen, wordt dat de grootste voor de koploper sinds in 2015 de Worldranking werd ingevoerd.

7. Voor het eerst sinds de start van de Pro/WorldTour in 2005 zullen er allicht drie Belgische ploegen in de top tien van de Worldranking voor teams eindigen: Intermarché-Wanty-Gobert staat nu verrassend vijfde, voor Quick-Step Alpha Vinyl als zesde, en Alpecin-Deceuninck als negende.

8. Zegebalans voor de Belgische profrenners op woensdagmorgen 14 september: 74 stuks (UCI-categorie +1.1/2.1 of hoger). Qua totaalaantal doen Van Aert en co nu al ruim beter dan het record in de 21e eeuw, dat dateerde van… vorig jaar (64 overwinningen).

9. Even opmerkelijk, en zelfs nog straffer, is de kwaliteit: België telt nu 27 WorldTourzeges, zéven meer dan het record van het seizoen 2017 (20).

Net als toen ook behaald door negen verschillende renners: Wout van Aert (negen overwinningen), Remco Evenepoel (zes), Jasper Philipsen (vier), Tim Merlier, Dylan Teuns (elk twee), Thomas De Gendt, Dries De Bondt, Yves Lampaert en Gerben Thijssen (elk één).

Ter vergelijking: amper tien jaar geleden, in het seizoen 2012, veroverden de Belgen in totaal tien WorldTourzeges, waarvan vijf voor Tom Boonen, en twee voor Thomas De Gendt en Philippe Gilbert, die wel ook de wereldtitel op zak stak. Totale oogst toen: 29 zeges, t.o.v. 74 nu.

10. En dan hebben we Lotto Kopecky nog niet vermeld, die als Belgische vrouw het afgelopen voorjaar een unieke dubbel realiseerde in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. En na een eerdere derde plaats nog altijd als vijfde op de Worldranking staat.

Kopecky is op het WK-parcours van Wollongong, met haar conditie van het voorjaar, kanshebster voor de wereldtitel. Zoals ook Remco Evenepoel en Wout van Aert de titels kunnen pakken bij de mannen elite, in de tijdrit en/of de wegrit.

Of hoe de Belgische weelde in moderne wielertijden nooit zo groot is geweest.