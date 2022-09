Olympisch kampioen Carapaz soleert naar zege, Evenepoel beperkt schade

De Ecuadoraanse olympische kampioen Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) heeft zaterdag de veertiende rit in de 77e Ronde van Spanje op zijn naam geschreven, meteen zijn tweede etappewinst in deze Vuelta.

De rode leiderstrui van Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) vertoonde voor de eerste keer barsten, maar de schade bleef beperkt. Eerste achtervolger Primoz Roglic (Jumbo-Visma), derde in de rit, knabbelde aan zijn achterstand door op de slotklim weg te rijden van Evenepoel. De Sloveen maakte iets minder dan een minuut goed. Het verschil tussen de nummers een en twee in de algemene rangschikking bedraagt nog 1:49.

Het peloton moest 160,3 kilometer zien te overbruggen tussen Montoro en Sierra de la Pandera. In een relatief vlakke aanloop van zo’n 100 kilometer probeerde Thomas De Gendt (Lotto Soudal) in het eerste uur van de etappe tot twee keer toe te ontsnappen, maar hij sprokkelde nooit meer dan 15 seconden bij elkaar met zijn kompanen.

Een zoveelste vluchtpoging kende wel succes: een Belgenloze kopgroep van 10 man sloeg een kloof van meer dan drie minuten alvorens met de Puerto de Siete Pilillas (cat. 3) de eerste van drie beklimmingen op weg naar de finish aan te vatten. Carapaz kwam uiteindelijk als eerste boven. Aan de voet van de Puerto de Los Villares bedroeg de voorsprong van de vluchters nog ruim 3,5 minuten. Op die klim van tweede categorie reden Carapaz, Alexey Lutsenko, Luis Leon Sanchez, Clément Champoussin en Filippo Conca weg. Op de slotklim richting de top van de Sierra de la Pandera (cat. 1) bleven eerst enkel Carapaz en Sanchez over, al pikten Champoussin en Conca opnieuw aan. Tot Carapaz een definitief gat sloeg en naar de zege soleerde.

De Colombian Miguel Angel Lopez werd tweede op acht seconden, vlak voor Roglic. De Portugees Joao Almeida finishte als vierde op 0:27. Daarna volgden de Spanjaarden Carlos Rodriguez en Enric Mas, op 0:36. De Nederlander Thymen Arensman werd zevende op 0:51. Evenepoel finishte als achtste op 0:56, net voor de Spanjaard Juan Ayuso.

Zondag krijgen de renners de koninginnenrit voor de kiezen. Ze moeten 149,6 kilometer en meer dan 4000 hoogtemeters zien te overbruggen tussen Martos en Sierra Nevada, met aankomst op een moordende slotklim buiten categorie.

Rode Evenepoel verliest terrein, maar beperkt schade: “Nog geen reden tot paniek”

Eerste achtervolger Primoz Roglic (Jumbo-Visma), derde in de rit, knabbelde aan zijn achterstand door op de slotklim weg te rijden van Evenepoel. De Sloveen maakte iets minder dan een minuut goed. Het verschil tussen de nummers een en twee in de algemene rangschikking bedraagt nog 1:49. "Het was niet mijn beste dag, ik had niet de beste benen. Ik kon Roglic vandaag niet volgen. Gelukkig heb ik al meer tijd veroverd dan verloren", analyseerde Evenepoel het etappeverloop.

Zijn voorsprong in het algemene klassement op de kopman van Jumbo-Visma bedraagt evenwel nog 1:49. “Er is geen reden tot paniek. Het is nu zaak om te herstellen en klaar te zijn voor morgen. Hopelijk was dit mijn slechte dag”, gaf het Belgische wielertalent verder nog mee.