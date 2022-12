Oud-wielrenner Noël Dejonckheere (67) overleden

Oud-wielrenner en -ploegleider Noël Dejonckheere is overleden. Hij verloor de strijd tegen een slepende ziekte. De West-Vlaming werd 67 jaar. Dejonckheere boekte 59 overwinningen als renner. Hij ging na zijn carrière als wielrenner aan de slag als sportdirecteur, onder andere bij Motorola en Team BMC.

Noël Dejonckheere werd in 1979 profrenner bij het Spaanse Teka. In 1982 maakte hij de overstap naar het Italiaanse Gis Gelati, om na een seizoen terug te keren naar Teka. Bij Seur sloot de sprinter in 1988 zijn actieve loopbaan af.

Dejonckheere pakte onder andere zes ritzeges in de Vuelta, tien in de Ronde van Valencia en zeven in de Ruta del Sol. In 1984 schreef hij de Ronde van Limburg op zijn naam. ‘Noël Dejonckheere was al een tijdje op de sukkel met de gezondheid’, meldt Bert Maertens, burgemeester van Izegem. ‘Het nieuws van zijn overlijden komt toch hard aan en komt steeds te vroeg. Ik kende Noël al heel lang. Noël Dejonckheere, die woonachtig was in Emelgem, is toch wel een naam in het wielrennen. Hij was een meer dan verdienstelijk renner met tal van zeges in een pak Spaanse wedstrijden, maar ook na zijn carrière als wielrenner was hij in die sporttak aan de slag. Toen als begeleider en sportdirecteur van jong talent. Noël heeft veel renners de knepen van het vak bijgebracht.’