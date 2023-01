Parijs-Nice innoveert met ploegentijdrit naar nieuw format

In de 81e editie van Parijs-Nice (WorldTour) is voor het eerst sinds dertig jaar weer een ploegentijdrit opgenomen. Dinsdag 7 maart malen de teams tijdens de derde etappe in formatie 32,2 kilometer af in Dampierre-en-Burly (Loiret). Dat zal niet gebeuren volgens het klassieke format, waarbij de tijd van de derde, vierde of vijfde renner van het team telt. In de ‘Koers naar de Zon’ stopt de klok al bij de eerste renner.

‘Het wordt interessant om te zien welke tactiek de ploegen zullen hanteren. Ik kan me een scenario inbeelden waarbij nog maar twee renners van een team de slotkilometer ingaan, waarna de ene dan de sprint voor de andere lanceert’, vertelde koersdirecteur François Lemarchand donderdag. ‘In een koers waarin vaak met seconden gegoocheld wordt, willen we op deze manier ook vermijden dat een team met het merendeel van zijn renners in de kop het klassement komt te staan. Ons doel is om de allroundrenners een allroundparcours aan te bieden.’

Parijs-Nice gaat zondag 5 maart van start met een 169,4 kilometer lange etappe met start en aankomst in La Verrière (Yveslines), waarna maandag een 163,7 kilometer lange tocht van Bazainville (Yvelines) naar Fontainebleau (Seine-et-Marne) volgt, op papier twee ritten die tot een massasprint moeten leiden. Na de ploegentijdrit gaat het via etappes van Saint-Armand-Montrond (Cher) naar La Loge des Gardes (Allier), van Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône naar) Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) en van Tourves (Var) naar La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) naar het zuiden. In de vierde etappe (164,7 km) kunnen de klassementsrijders hun hart ophalen op de Loges des Gardes (6,7 km, 7,1 %), het dichtst bij Parijs gelegen ski-oord. De vijfde rit (212,4 km) is er één voor de sprinters, de zesde (197,4 km) is op de maat van aanvallers geknipt.

In het slotweekend krijgen de renners zaterdag met de col de Couillole (Alpes-Maritimes) nog eens de hoogste col in de geschiedenis van de rittenwedstrijd voor de kiezen. De start is in Nice en de finish ligt na 142,9 kilometer op de top van de 1.678 meter hoge klim, die voor het eerst sinds 2017 weer aangedaan wordt. De slotrit op zondag 12 maart is de traditionele etappe rond Nice, met de col d’Eze als scherprechter en na 118,4 kilometer finish op de Promenade des Anglais.

Vorig jaar bracht de Sloveen Primoz Roglic Jumbo-Visma met de steun van groenetruiwinnaar Wout van Aert, Parijs-Nice een eerste keer op zijn palmares. Zijn Deense ploegmaat Jonas Vingegaard wil hem dat dit jaar nadoen. De Tourwinnaar maakt zijn debuut in de Koers naar de Zon.

Pariijs-Nice viert zijn 90e verjaardag. Alphonse Schepers won in 1933 de eerste editie en een jaar later was er met Gaston Rebry al opnieuw een Belgische eindwinnaar. Inmiddels zitten de Belgen aan veertien eindzeges, alleen de Fransen (21 zeges) doen in eigen land beter. De laatste Belgische eindzege dateert wel al van 1998. Toen won de betreurde Frank Vandenbroucke. De Fransen wachten al een jaar langer op een opvolger van Laurent Jalabert, die in 1997 een derde keer op rij won. De Ier Sean Kelly is met zeven zeges van 1982 tot 1988 recordwinnaar.